Sport1 bude dočasně přístupný všem klientům Skylinku

Filip Rožánek
Včera
Fotbal, ilustrační foto Autor: Jannes Glas, Unsplash, podle licence: Public domain

Diváci satelitních služeb Skylink a FreeSat budou mít od 30. září až do 4. listopadu volně dostupné stanice Sport1 HD a Viasat Explore. Sportovní program je k dispozici také v internetové televizi Skylink Live TV, z programu Viasat Explore jsou v ní pouze vybrané pořady.

Obě stanice jsou v uvedeném období přístupné všem zákazníkům bez rozdílu. Zákazníci satelitní služby FreeSat mohou časově omezené volné vysílání sledovat v případě, že přijímají signál ze satelitu Astra 23,5°E.

Sportovní kanál Sport1 HD by mohl být zajímavý především pro fanoušky evropského fotbalu. Ve čtvrtek 2. října se Viktoria Plzeň od 18:45 na domácím stadionu pokusí v rámci druhého kola Evropské ligy zdolat švédské Malmö. Předzápasové studio začne v 18:00. Ve 21:00 vstoupí do nové sezóny Konferenční ligy také Sigma Olomouc těžkým duelem s italskou Fiorentinou. Předzápasové studio začne ve 20:45.

Viasat Explore představí rodinu Daveyových, která žije na jednom z nejodlehlejších a nejkouzelnějších míst na světě. Každý den její členové snášejí nebezpečné a nepředvídatelné povětrnostní podmínky a bojují s vražednými žraloky, krokodýly a konkurenčními kapitány. Dokumentární série Cape Carnage – rybolov u mysu Hrůzy bude k vidění od 13. října.

Technické parametry

Program: Sport1 Viasat Explore
Pozice ve FastScanu: 106 73
Satelit: Astra 23,5°E Astra 23,5°E
Kmitočet: 12 012 MHz 12 012 MHz
Polarizace: vertikální vertikální
FEC: ¾ ¾
Symbolová rychlost: 29 900 kS/s 29 900 kS/s
Norma: DVB-S2/8PSK DVB-S2/8PSK
Pilot: ON ON
Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

