Sport1 bude dočasně přístupný všem klientům Skylinku

Diváci satelitních služeb Skylink a FreeSat budou mít od 30. září až do 4. listopadu volně dostupné stanice Sport1 HD a Viasat Explore. Sportovní program je k dispozici také v internetové televizi Skylink Live TV, z programu Viasat Explore jsou v ní pouze vybrané pořady.
Obě stanice jsou v uvedeném období přístupné všem zákazníkům bez rozdílu. Zákazníci satelitní služby FreeSat mohou časově omezené volné vysílání sledovat v případě, že přijímají signál ze satelitu Astra 23,5°E.
Sportovní kanál Sport1 HD by mohl být zajímavý především pro fanoušky evropského fotbalu. Ve čtvrtek 2. října se Viktoria Plzeň od 18:45 na domácím stadionu pokusí v rámci druhého kola Evropské ligy zdolat švédské Malmö. Předzápasové studio začne v 18:00. Ve 21:00 vstoupí do nové sezóny Konferenční ligy také Sigma Olomouc těžkým duelem s italskou Fiorentinou. Předzápasové studio začne ve 20:45.
Viasat Explore představí rodinu Daveyových, která žije na jednom z nejodlehlejších a nejkouzelnějších míst na světě. Každý den její členové snášejí nebezpečné a nepředvídatelné povětrnostní podmínky a bojují s vražednými žraloky, krokodýly a konkurenčními kapitány. Dokumentární série Cape Carnage – rybolov u mysu Hrůzy bude k vidění od 13. října.
Technické parametry
|Program:
|Sport1
|Viasat Explore
|Pozice ve FastScanu:
|106
|73
|Satelit:
|Astra 23,5°E
|Astra 23,5°E
|Kmitočet:
|12 012 MHz
|12 012 MHz
|Polarizace:
|vertikální
|vertikální
|FEC:
|¾
|¾
|Symbolová rychlost:
|29 900 kS/s
|29 900 kS/s
|Norma:
|DVB-S2/8PSK
|DVB-S2/8PSK
|Pilot:
|ON
|ON