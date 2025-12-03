Lupa.cz  »  Sportovní kanál České televize má nový web a mobilní aplikaci

Sportovní kanál České televize má nový web a mobilní aplikaci

Filip Rožánek
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Digitální platformy ČT sport Autor: Česká televize
Digitální platformy ČT sport

Česká televize spustila novou podobu webu a aplikací svého sportovního kanálu. V blízké budoucnosti by se změny měly promítnout i do hybridního vysílání HbbTV.

Uživatelé nově naleznou na webu i v aplikaci kompletní nabídku videobsahu, která zahrnuje nejen standardní televizní vysílání stanice ČT sport, ale také přenosy z jiných kanálů České televize a internetové streamy platformy ČT sport Plus. Právě online platforma ČT sport Plus je klíčová pro diváky, jejichž oblíbené disciplíny se z kapacitních důvodů nevejdou do lineárního televizního vysílání. 

Kromě samotných přenosů nabízí systém také doplňkový obsah ve formě sestřihů, rozhovorů a zpravodajských textů.

Televize chce získat zpětnou vazbu a vychytat případné nedostatky v ostrém provozu ještě před startem zimních olympijských her. Změna je zároveň prezentována jako předčasný dárek k dvacátému výročí fungování sportovního kanálu (začal vysílat 10. února 2006). 

Z technologického hlediska projekt navazuje na nedávnou obměnu redakčního systému zpravodajské ČT24. Sjednocený digitální ekosystém má redakcím umožnit efektivnější práci a divákům přinést stabilnější prostředí.

Nová mobilní aplikace přináší i několik uživatelských vylepšení. Uživatelé si mohou aktivovat notifikace na konkrétní přenosy, přizpůsobit si menu podle preferovaných sportů nebo využít tmavý režim. Přímo na plochu mobilních zařízení si mohou dát widgety s přímými přenosy či články. 

Web je už v provozu, aktualizace mobilních aplikací pro systémy Android a iOS proběhnou u většiny stávajících uživatelů automaticky v nejbližších dnech.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

Témata:

Anketa

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

Zobraz výsledek

Dále u nás najdete

Jak funguje platforma IBM Power11?

Máte záložní plán, pokud byste chtěli odjet z ČR?

Dell má našlapaný notebook s dvěma procesory pro AI

Přehled změn v důchodech, které začnou platit v roce 2026

Digitální pracoviště budoucnosti: Bez AI a DEX se už neobejdete

Zdravotní a sociální pojištění 2026 u OSVČ: Opět výrazný růst záloh

Dva nové léky na Alzheimera, mají však dost vedlejších účinků

Osvědčený recept na linecké. Zásadní je správný poměr surovin

AI reklama Rohlíku to schytala na sítích. Prý je bezpohlavní

Babišův střet zájmů potvrdil soud, Agrofert už přišel o stovky milionů

Huawei se ne a ne odporoučet z Česka a Evropy

Za bolestivou menstruaci někdy může endometrióza

Pupp, Ještěd, InterContinental: Poznejte slavné hotely podle fotek

Vzniká nová aplikace PID Lítačka, co se mění?

Pojišťovny přispějí na bílé plomby. Jednou za dva roky na každý zub

Agentní AI nakupování přichází. I do Česka

KVÍZ: Pravda, nebo lež? Jak dobře znáte československé retroznačky?

Stop nákupům, start pomoci: je tu Giving Tuesday

Množství údajů dle nařízení vlády k JMHZ mnohé překvapí

Po Black Friday přichází Cyber Monday. Jaká je jeho historie?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).