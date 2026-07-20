[DOPLNĚNO] Sportovní kanál Primy začne vysílat dřív. Odvysílá utkání Sparty s Lyonem

Fotbalisté Sparty Praha se ve 3. předkole Ligy mistrů utkají s francouzským Olympique Lyon. Vyplynulo to z dnešního losování. Domácí duel odvysílá nový sportovní kanál skupiny Prima, který tím zahájí vysílání ještě před svým oficiálním startem.
Podle informací Sparty se první zápas odehraje 4. srpna na pražské Letné, odveta je na programu 11. srpna.
Vysílání odvety zůstává otevřené. Generální ředitel Sparty Tomáš Křivda dříve uvedl, že klub o něm se soupeřem jedná a fanoušky bude informovat v nejbližším možném termínu.
Oficiální start kanálu je naplánovaný na 17. srpna, kdy se Prima sport objeví v pozemním vysílání DVB‑T2 v celoplošném Multiplexu 24. Už dnes ale na příslušné programové pozici visí informace o chystaném spuštění vysílání.
Otevřená je zatím dostupnost stanice v placených nabídkách. „Pracujeme na tom, aby stanice Prima sport byla u operátorů už pro tento zápas. Seznam operátorů zatím nemáme,“ řekla Lupě mluvčí TV Prima Blanka Bumbálková.
Sparta se s Lyonem naposledy střetla na podzim 2021 ve skupině Evropské ligy. Na Letné prohrála 3:4, ve Francii 0:3. Pro českého vicemistra je 3. předkolo poslední překážkou před play‑off o ligovou fázi Ligy mistrů. Prima k přenosu nasadí předzápasové studio, analýzy a pozápasové ohlasy.
Doplněno 19:33 – Přidali jsme přesné datum utkání Sparty s Lyonem na základě informací publikovaných pražským fotbalovým klubem.