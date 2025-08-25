Lupa.cz  »  Sporty TV se zapojí do měření televizní sledovanosti

Sporty TV se zapojí do měření televizní sledovanosti

Filip Rožánek
Dnes
Sporty TV Autor: Perinvest Group

Společnost Atmedia, která na českém trhu obchodně zastupuje tematické televizní stanice, zařadí od 1. září 2025 do svého portfolia bezplatný sportovní kanál Sporty TV. Zároveň bude tato stanice od stejného data zapojena do oficiálního měření televizní sledovanosti. 

Firmě Atmedia to umožní prodávat její reklamní prostor na základě takzvaných GRPs, které jsou standardní měnou na televizním trhu. Inzerenti i provozovatel stanice tedy získají představu, jak stanice oslovuje diváky v různých cílových skupinách.

Podle Michaely Surákové, ředitelky společnosti Atmedia, kanál doplní portfolio tematických stanic na začátku podzimní sezony a posílí nabídku sportovního obsahu. Sporty TV, za kterou stojí společnost Perinvest Group, vysílá od 1. března 2024 a je dostupná prostřednictvím pozemního digitálního vysílání, u kabelových a IPTV operátorů i na webových stránkách.

Programová nabídka stanice zahrnuje české soutěže, jako jsou fotbalová Chance Národní Liga, nejvyšší volejbalové, florbalové, házenkářské a basketbalové ligy. Ze zahraničního obsahu nabízí například dánskou fotbalovou ligu, plážový volejbal nebo motoristické sporty. Součástí vysílání jsou také autorské pořady.

První orientační údaje o sledovanosti Sporty TV byly k dispozici v květnu 2024. Tehdy z technické zprávy Asociace televizních organizací pro potenciální odběratele dat vyplývalo, že průměrný denní zásah stanice byl 25 tisíc lidí, kteří se dívali aspoň tři minuty v kuse. Měsíční zásah představoval 298 tisíc lidí. Od té doby stanice rozšířila svou programovou nabídku.

Zařazením stanice do svého portfolia rozšiřuje Atmedia podle svého obchodního ředitele Roberta Martišky reklamní prostor pro zadavatele a mediální agentury. Provozovatel Sporty TV vnímá spolupráci jako příležitost pro obchodní růst a potvrzení své pozice na trhu, uvedl Jan Smíšek, CEO Perinvest Group. Atmedia už na trhu zastupuje například placenou sportovní stanici Eurosport 1 a další desítky kanálů od mediálních skupin jako Canal+, The Walt Disney Company nebo Warner Bros. Discovery.

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

