 »  Spotify chystá vlastní hardware, na jeho výrobu hledá zaměstnance

David Slížek

Spotify plánuje vytvoření svého prvního fyzického produktu. Píše se to v pracovním inzerátu, ve kterém firma hledá manažera pro vedení tohoto projektu. Jako první si jej všiml server Musically. Spotify hledá také další zaměstnance, kteří se mají na výrobě, prodeji a marketingu nového zařízení podílet.

Inzeráty nepřinášejí žádné další podrobnosti o tom, co vlastně chce hudební streamovací služba vyrobit. Zmiňují jen „inovativní použití Spotify prostřednictvím připojeného hardwaru“.

Těžko říct, co by to mělo být. Vyrábět jen jednoduchý přehrávač hudby (typu iPod) dnes už asi nemá smysl. Mohlo by tak jít o nějakou obdobu chytrého domácího reproduktoru typu Amazon Alexa či Google Home. V takovém případě ale zůstává otázkou, který „chytrý asistent“ by toto zařízení obydlel. Může také jít o vlastní chytré hodinky nebo podobné přenosné zařízení. Všechno to jsou ale zatím jen spekulace.