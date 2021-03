Spotify koupilo hlasovou chatovací aplikaci Locker Room. Na konkurenci Clubhouse pracuje i LinkedIn

Hudební platforma Spotify koupila autora audio aplikace Locker Room, společnost Betty Labs. Aplikace byla doposud zaměřená na audiodiskuze sportovních fanoušků. Vlastní službu, která funkcionalitami odpovídá známé platformě Clubhouse, vyvíjí i pracovní sociální síť LinkedIn.

Integrovanou verzi Locker Room uživatelům a tvůrcům Spotify představí v následujících měsících. Firma chce akvizicí posílit svou pozici na poli živých audiopřenosů. „Tvůrci a fanoušci žádali živé formáty na Spotify a jsme nadšení, že brzy je zpřístupníme stovkám milionů posluchačů a milionům tvůrců na naší platformě,“ řekl Gustav Söderström, ředitel výzkumu a vývoje ve Spotify.

Kromě široké nabídky živých streamů různých žánrů Spotify nabídne i interaktivní funkce, které tvůrcům obsahu umožní lepší propojení s publikem v reálném čase. Platforma umožní třeba vysílání živých diskuzí, debat, AMA (ask me anything) a dalších formátů.

Na pole živých audio platforem vstupuje i pracovní sociální síť LinkedIn. Server TechCrunch uvedl, že firma potvrdila vývoj vlastní hlasovou chatovací aplikaci. Na rozdíl od Clubhouse a jeho napodobenin vyvíjených Facebookem nebo Twitterem ale LinkedIn propojí diskuzí nejen na základě jejich uživatelských profilů, ale také prostřednictvím profesní identity.