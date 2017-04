 »  Spotify má dohodu s Universalem a neplatící dostanou muziku později

Jan Beránek

Nová alba hvězdných hudebníků ze stáje Universal Music budou na Spotify první dva týdny po uvedení na trh k dispozici jen platícím uživatelům. Singly ale budou stále dostupné všem. Firmy tak stvrdily novou cestu, po které chtějí vydavatelství se streamingovou službou jít.

V praxi se to dotkne třeba novinek od Katy Perry, Becka nebo Kanye Westa. O plánu se začalo mluvit už během března a teď do toho jde Spotify naplno. Některé spekulace to považují za jeden z prvních přípravných kroků před vstupem švédské služby na burzu.

„Před osmi lety byl streaming vítaným, ale malým příjmem. To se teď mění. Dnes je to hlavní součást celého byznysu,“ komentuje dohodu šéf Universal Music Lucian Grainge.

Hudební vydavatelství se totiž bojí, že by poplatky, které dostávají za přehrání od neplatících uživatelů, mohly kanibalizovat ostatní prodeje.

A rozjíždí se i debata o tom, jestli bezbřehá nabídka hudby samotné hudbě prospívá. „Hudba je umění a umění je důležité a vzácné. A za vzácné a hodnotné věci by se mělo platit a podle mého názoru by hudba neměla být zadarmo,“ komentovala stažení svých písniček ze Spotify Taylor Swift.