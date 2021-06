Spotify spouští audiochat Greenroom, další konkurenci Clubhousu či Twitter Spaces

Hudební služba Spotify spustila aplikaci Greenroom pro hlasové chatování v reálném čase. Služba nabízí obdobné funkce, jako konkurenční Clubhouse nebo Twitter Spaces. Uživatelé mohou zakládat místnosti (rooms), do kterých se mohou připojovat posluchači a poslouchat debaty mluvčích nebo se do nich zapojovat.



Autor: Spotify

Greenroom není aplikace postavená na zelené louce. Spotify službu postavilo na aplikaci Locker Room, kterou koupilo letos na jaře. Původně šlo o audiochat pro sportovní fanoušky, nově se ale dá v aplikaci mluvit i o dalších tématech.

Služba je dostupná jako mobilní aplikace pro Android a iOS. Oproti konkurenci nabízí možnost přímo konverzace nahrávat (nahrávání probíhá na serveru a uživateli pak nahrávka dorazí do e-mailu). Do služby se dá přihlásit prostřednictvím loginu do Spotify.