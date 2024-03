Správce české internetové domény CZ.NIC rozšiřuje své DNS do Kyjeva, expanduje po světě

CZ.NIC posiluje svůj DNS anycast. Sdružení ve spolupráci se správcem ukrajinské domény .UA, organizací Hostmaster, zprovoznilo lokalitu v Kyjevě. CZ.NIC pokračuje v rozšiřování DNS infrastruktury po světě.





“DNS uzel v Kyjevě je připojen do místního peeringového uzlu Giganet, jež je svojí velikostí podobný českému peeringovému uzlu NIX.CZ. Nový uzel posílil kapacitu DNS anycastu v Evropě a bude zajišťovat lepší dostupnost a nižší latenci dotazů nejen pro .CZ doménu a její uživatele, ale také pro domény partnerů, které sdružení CZ.NIC hostuje. Ukrajina se stala 14. zemí mimo Česka, kde má správce české národní domény lokality svého DNS anycastu; jeho servery jsou rozmístěné na všech světových kontinentech mimo Antarktidy,” shrnul správce české domény .CZ.





“Vybudováním lokality v Kyjevě posilujeme kapacitu a rozsah pokrytí našeho anycastu v Evropě a zároveň vnášíme prvek reciprocity do naší spolupráce s ukrajinským registrem. Nová lokalita využívá routovací démon BIRD vyvíjený v Laboratořích CZ.NIC a v rámci softwarové diverzity je zde nasazena implementace autoritativního DNS serveru NSD. Kyjevský DNS uzel obsluhuje mimo jiné část provozu z Polska, pobaltských států a také Finska. Jeho zprovozněním poklesla průměrná latence v této oblasti na polovinu. Očekávanou zajímavostí je, že navzdory geografické poloze do uzlu neproudí prakticky žádný DNS provoz z Ruska či Běloruska,” doplnil Tomáš Hála, IT ředitel v CZ.NIC.

DNS od CZ.NIC běží ve třech lokalitách v Česku a dále jsou uzly umístěny v Rakousku (Vídeň), Německu (Frankfurt nad Mohanem), Velké Británii (Londýn), Švédsku (Stockholm), Itálii (Milán), na Slovensku (Bratislava), v USA (Reston ve spolupráci s organizací ICANN, peeringové centru LINX NoVA, dále Seattle), Brazílii (São Paulo), Chile (Santiago de Chile), Japonsku (Tokio), Singapuru, Jihoafrické republice (Johannesburg) a v Austrálii (Sydney).