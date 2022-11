Správce hesel 1Password chystá přihlašování přes passkeys, ukázal demo

Autor: Depositphotos

Jak bude vypadat budoucnost přihlašování k online službám bez hesel? Správce hesel 1Password zveřejnil jednoduchou ukázku využití tzv. passkeys, na které si to mohou lidé vyzkoušet (je ovšem potřeba mít u služby účet a mít nainstalované rozšíření v prohlížeči).





Služba zároveň potvrdila, že plánuje spuštění podpory passkeys na začátek příštího roku, nejdříve ve své desktopové aplikaci a rozšíření pro hlavní browsery, později také v mobilních aplikacích.





Passkeys jsou založené na standardu WebAuth a umožňují přihlašování bez toho, že by uživatel přímo vyplňoval heslo. Login potvrdí biometrickým ověřením v počítači nebo mobilním zařízení, ve kterém je uložen jeho soukromý kryptografický klíč.

Oproti používání klasických hesel mají passkeys řadu výhod: uživatel si je nemusí pamatovat (a tedy mu přihlašovací údaje nemohou ani uniknout třeba při phishingovém útoku), odpadá problém přepoužívání stejných hesel na různých službách a nehrozí ani únik hesla ze služby, protože na té je uložen pouze veřejný kryptografický klíč, ze kterého se nedá odhalit klíč soukromý.

Podporu passkeys představil Apple v iOS a iPadOS 16, v tvOS 16 a v macOS Ventura 13.0. Klíče synchronizuje přes iCloud Keychain a jsou tak pro uživatele dostupné napříč více zařízeními.

Začátkem roku 2023 mají s podporou synchronizace passkeys do více zařízení přijít také Google (Android a Chrome – první krok firma zveřejnila v říjnu) a Microsoft (Edge a Windows Hello). Microsoft už nějakou dobu nabízí uživatelům možnost přihlašování bez hesel (přes Windows Hello či aplikaci Microsoft Authenticator).

Demo fungování passkeys už před časem na webu zveřejnila také bezpečnostní firma Hanko.