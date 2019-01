 »  Správci kritické infrastruktury zanalyzují rizika Huawei a ZTE, nařídila vláda

David Slížek

Celkem 160 úřadů, samospráv a firem bude muset provést analýzu, jaká rizika jsou případně spojena s používáním hardwaru a softwaru od čínských výrobců Huawei a ZTE. Po svém pondělním zasedání to nařídila vláda, informovala agentura ČTK. Neznamená to, že by všech 160 subjektů technologie těchto firem používaly, upozornil premiér Andrej Babiš.

Jde o provozovatele tzv. kritické infrastruktury a významných informačních systémů, čili například energetických systémů, telekomunikací, zdravotnických zařízení a řady dalších (viz nařízení vlády č. 432/2010 Sb.).

Analýza se má řídit metodikou, kterou vypracoval a na zasedání vlády prezentoval Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). Během úterý se má objevit i na webových stránkách úřadu, které jsou od prosince kvůli přechodu na nový web mimo provoz.

Podle šéfa úřadu Dušana Navrátila se analýza má týkat hlavně chystaných nebo nových zařízení. Její vypracování má trvat řádově měsíce.