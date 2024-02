Spuštění systému pro online přihlášky na střední školy se kvůli chybě aplikace odkládá

Autor: screenshot, Lupa.cz

Start systému pro podávání online přihlášek na střední školy DiPSy, který mělo ve čtvrtek 1. února spustit Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT), se odkládá. Ačkoli měl podle původního plánu systém běžet už od brzkých ranních hodin, ministerstvo školství ráno zveřejnilo informaci, že start posouvá kvůli chybě v aplikaci.





„Spuštění systému elektronického podávání přihlášek na střední školy (DiPSy) bylo odloženo z důvodů komplikací s nahráváním příloh. Jakmile CERMAT problém vyřeší, bude systém znovu otestován z hlediska bezpečnosti. Za vzniklé komplikace se omlouváme,“ napsalo ministerstvo v tiskové zprávě.





Ředitel Cermatu Miroslav Krejčí pro Lupu upřesnil, že problém se týká rozdělování příloh na ty, které půjdou na jednotlivé školy a na ty společné s distribucí pro všechny školy. „Zjistilo se, že je tam bug rozesetý i do dalších částí systému, proto jsem se rozhodl odložit jeho spuštění do provedení penetračních testů,“ řekl Krejčí s tím, že spuštění systému předpokládá během pátku, v pozdějších hodinách.

Na problémy se spuštěním DiPSy reagoval i premiér Petr Fiala: „Nemám žádnou radost z toho, že k této situaci došlo. Nemělo by to mít vliv na samotný průběh přijímacího řízení, nikoho to neznevýhodňuje, ani nezvýhodňuje. Nicméně něco takového by se stávat nemělo.“

Rodiče zatím mohou podávat papírové přihlášky. Na podání přihlášek přitom mají čas do 20. února. Úřady z obavy před přetížením systému předem upozorňovaly, že je jedno, kdy během tohoto termínu přihlášky podají – čas podání a pořadí přihlášek totiž nejsou v přijímacím řízení důležité. „Zatím se nepočítá s tím, že by se prodlužovala lhůta pro přihlašování,“ uvedla mluvčí CERMAT Jana Patáková.

Státní Digitální a informační agentura (DIA) očekává, že online bude letos přihlášku posílat přibližně 75 tisíc lidí. Největší zájem (asi 40 tisíc lidí) očekává právě v první den spuštění systému, další nával pak v den poslední. DIA proto – i po zkušenostech ze spouštění aplikace eDoklady – posílila infrastrukturu Identity občana (NIA), přes kterou se rodiče mají do DiPSy přihlašovat.

Výsledky přijímaček pak v polovině května bude zveřejňovat prostřednictvím anonymních kódů studentů na statické stránce (bez nutnosti přihlášení), která by měla zájem rodičů o informace unést. Stát počítá se zájmem asi 110 tisíc lidí v jeden den.