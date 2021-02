Sreality: Nabídka bytů k pronájmu loni v Praze stoupla o 15 %

Na realitním portálu Sreality.cz se loni objevilo o 15 % více unikátních nabídek bydlení, než v roce 2019. Největší nárůst (meziročně o 22 %) nastal v dubnu a pak od června do října. Lupě to řekla datová analytička Seznam.cz Šarlota Smutná.

Zveřejněná data potvrzují výrazný nárůst nabídek, o které jsme psali už minulý týden. Na trh se totiž dostalo značné množství bytů, které majitelé dříve poskytovali turistům ke krátkodobému bydlení. Turismus ale kvůli pandemii koronaviru takřka zmizel a majitelé tak nabízeli byty k dlouhodobým pronájmům. „Na našem portálu se objevilo hodně nových inzerátů malých bytů, které byly dříve pravděpodobně pronajímány prostřednictvím AirBnB,“ říká Smutná.

Nejvíce nabídek meziročně na Srealitách přibylo v červnu (o 31 %) a v září (o 34 %). Vedle Prahy, kde se meziročně v nabídce serveru vystřídalo o pětinu bytů více, se volné byty častěji objevovaly i na Vysočině (o 16 % více) a v Olomouckém a Pardubickém kraji (o zhruba 10 % více).



Autor: Sreality.cz, Printscreen Lupa.cz Meziroční vývoj nabídek volných bytů na Sreality.cz v roce 2020.

Se zvýšenou nabídkou došlo i k pohybu průměrných cen podnájmu za metr čtvereční. „V oblastech, pro které je typická vysoká míra cestovního ruchu, se cena snižovala, konkrétně například v některých částech Prahy, v Jihomoravském nebo Karlovarském kraji. Ve většině krajů však ceny spíše rostly,“ vysvětluje Smutná.

Spolu s tím se také prodloužila doba, kdy inzeráty průměrně visely online. „Díky větší nabídce se totiž zájemci mohli déle rozhodovat mezi více možnostmi. Zároveň to může být způsobené tím, že se do nabídky dostávaly byty ke krátkodobým pronájmům a také se zvýšila nabídka dispozičně především menších bytů, které mohou být například méně vhodné pro mladé rodiny nebo ke spolubydlení,“ dodává Smutná. V roce 2019 byl celorepublikově jeden inzerát aktivní zhruba 30 dnů, v loňském roce to bylo o 6 dnů déle.

Příznivý vývoj na realitním trhu ale zvýšil i zájem ze strany podnájemníků. Ti poklesu nájmů a větší nabídku bytů i v jinak těžko přístupných turistických lokalitách využili jako příležitost k přestěhování. Tomu odpovídá i nárůst vyhledávacích dotazů na Srealitách. „Maxima jsme dosáhli v červnu, kdy jsme obdrželi o pětinu více dotazů. V závěru roku se už tradičně zájem lehce utlumil, nyní v lednu se počet dotazů oproti prosinci opět o dvě pětiny zvýšil,“ uzavírá Smutná.