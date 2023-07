Stálým zpravodajem Českého rozhlasu v USA se stal Pavel Novák

Autor: Khalil Baalbaki, Český rozhlas

Český rozhlas personálně obměnil místo stálého zpravodaje ve Spojených státech amerických. Jana Kalibu na této pozici od července vystřídal redaktor Pavel Novák.





Nový zpravodaj Českého rozhlasu se sídlem ve Washingtonu má za sebou zkušenosti z více zahraničních postů. V letech 2000–2004 byl Pavel Novák zahraničním zpravodajem Českého rozhlasu v Polsku, kde sledoval nejen tamní politickou a společenskou situaci, ale i unijní tematiku především z pozice příprav největšího nového členského státu na vstup do EU. O zajímavých místech a lidech v Polsku napsal knížku Polský zápisník.





Od roku 2008 do roku 2012 byl stálým zpravodajem ČRo v Bruselu, kde sledoval rozhodování o záležitostech Evropské unie. Během tamního působení se zabýval také událostmi v Belgii, Nizozemsku a Lucembursku.

Po návratu z Bruselu vedl v letech 2013–2014 zahraniční redakci Českého rozhlasu. V dalších letech jako redaktor sledoval například přelomové prezidentské volby v roce 2017 ve Francii nebo dění ve Španělsku a separatistické tendence v Katalánsku. Pavel Novák se také věnoval dění na Balkáně a na jaře 2022 také monitoroval příliv ukrajinských uprchlíků na polské hranici po začátku ruské agrese. Nový zpravodaj v USA ovládá angličtinu, španělštinu, francouzštinu, němčinu, polštinu, nizozemštinu nebo ruštinu.

Jan Kaliba působil v USA šest let. V posledních letech posluchačům zprostředkoval, jak se USA vypořádávají s covidovou krizí, byl přímo u útoku Trumpových stoupenců na Kapitol, informoval o uprchlících na mexicko-americké hranici, natočil rozhovory s významnými osobnostmi. Od 1. září bude redaktorem zaměřeným na změny klimatu. Před odjezdem do USA byl dvanáct let sportovním redaktorem Českého rozhlasu.