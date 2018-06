 »  Standard pro samostatné mobilní 5G sítě je hotový, oznámilo sdružení 3GPP

David Slížek

Roky vyjednávání jsou u konce. Plenární zasedání sdružení 3GPP minulý týden schválilo standard pro tzv. standalone 5G sítě (5G NR, Release 15), který umožňuje vznik skutečně samostatných komerčních mobilních sítí páté generace.

Standard přináší novou architekturu sítí, která má umožnit vyšší přenosové rychlosti (v desítkách Gb/s), nízké latence (v jednotkách milisekund) nebo podporu hromadné vzájemné komunikace mnoha zařízení (Massive Machine-Type Communications, mMTC).

Standard standalone 5G NR navazuje na specifikace non-standalone 5G NR, které 3GPP vydalo koncem loňského roku a které umožňovaly fungování některých prvků 5G sítí na současné 4G infrastruktuře. Operátoři také už delší dobu s tzv. 4,5G sítěmi experimentují.

Operátory teď čekají měsíce dalších testů, dražby nových kmitočtů a také hledání obchodních modelů, na kterých by v 5G sítích mohli vydělat – což není tak jednoduché, jak to může vypadat – viz Svět hledá „killer aplikaci“ pro využití 5G sítí, které zatím nejsou potřeba.

Podívejte se, jak O2 testuje v živém provozu frekvence 3,7 GHz: