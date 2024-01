Standard Wi-Fi 7 je schválený, začíná certifikace zařízení

Autor: Depositphotos

Sdružení Wi-Fi Alliance na technologickém veletrhu CES v Los Angeles oznámilo schválení standardu Wi-Fi 7. Tím může začít proces oficiální certifikace nových i stávajících zařízení. S novým standardem má být kompatibilní většina počítačů uvedených na trh v letošním roce.





Nová generace Wi-Fi nabídne výrazně nižší latenci a naopak mnohem vyšší přenosové rychlosti. Podle svých tvůrců má být až 4,8× rychlejší než Wi-Fi 6. V laboratorních podmínkách byla výrazně překročena rychlost 10 Gbps. Maximum Wi-Fi 7 se odhaduje na úrovni 46 Gbps. Standard kombinuje 320 MHz kanály a 6 GHz pásmo. Díky tomu je mnohem méně náchylný na rušení a přetížení signálu.





Větší prostupnosti přispívá možnost vysílat a přijímat data současně přes více linek různých frekvencí. To Wi-Fi 7 předurčuje nejen pro využití při online hrách a streamování videa, ale i pro oblasti rozšířené a virtuální reality, kde je nízká latence naprosto klíčová.

Wi-Fi Alliance předpokládá, že ještě v letošním roce bude mít nálepku Wi-Fi Certified 7 přes 233 milionů zařízení. Do čtyř let by se pak jejich počet měl zvýšit na 2,1 miliardy. Podle odhadů se nový ekosystém etabluje napřed u chytrých telefonů a osobních počítačů, tabletů a přístupových bodů. Do zařízení pro rozšířenou a virtuální realitu pronikne o něco později.

S podporou Wi-Fi 7 počítá i Apple. Prvními zařízeními schopnými pracovat s novým standardem mají být iPhone 16 Pro a iPhone 16 Pro Max. Později tato technologie pronikne i do iPadů a Maců.