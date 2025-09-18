Stanice ABC náhle ukončila pořad komika Jimmyho Kimmela

Americká televizní stanice ABC ve středu s okamžitou platností stáhla z vysílání populární noční talk show „Jimmy Kimmel Live!“. Učinila tak po komikových komentářích k atentátu na konzervativního aktivistu Charlieho Kirka.
Ukončení pořadu „na neurčito“ následovalo jen několik hodin poté, co předseda Federální telekomunikační komise (FCC) Brendan Carr naznačil, že by stanice mohla kvůli Kimmelovým poznámkám čelit hrozbě odebrání vysílacích licencí.
Spouštěčem událostí se stal Kimmelův pondělní úvodní monolog. V něm moderátor komentoval reakce na smrt Charlieho Kirka, který byl 10. září zastřelen během vystoupení na univerzitě v Utahu. Z vraždy byl obviněn Tyler Robinson. „Gang MAGA se zoufale snaží vykreslit toho kluka, co zavraždil Charlieho Kirka, jako cokoliv jiného, jen ne jako jednoho z nich, a dělají vše pro to, aby z toho získali politické body,“ prohlásil Kimmel v pořadu.
Kimmel zároveň odvysílal dvě ukázky, v nichž se prezident na přímou otázku novinářů ohledně úmrtí Kirka okamžitě začal věnovat stavbě nového tanečního sálu v Bílém domě. Po druhém klipu, kde Trump opět místo odpovědi na otázku popisoval stany pro zahraniční návštěvy, Kimmel satiricky poznamenal: „Takhle netruchlí dospělý nad vraždou někoho, koho nazýval přítelem; takhle truchlí čtyřleté dítě nad zlatou rybičkou.“
Q: My condolences on the loss of your friend Charlie Kirk. How are you holding up?— Aaron Rupar (@atrupar) September 12, 2025
TRUMP: I think very good. And by the way, right there you see all the trucks. They just started construction of the new ballroom for the White House, which is something they've been trying to get… pic.twitter.com/Jrw4j2fnVZ
Trump on Charlie Kirk: "Oh, when I heard it? I was in the midst of building a great -- for 150 years they've wanted a ballroom at the White House, right? They have to use tents for President Xi when he comes over. If it rains, it's a wipeout. And so I was with the architects ...… pic.twitter.com/wBV5yz2nUC— Aaron Rupar (@atrupar) September 12, 2025
Moderátor dále spekuloval, zda prezident nemluví o stavbě záměrně, aby odvedl pozornost od jiných kontroverzí, jako je například takzvaný Epsteinův seznam, a monolog zakončil vtipem, že na konci Trumpova funkčního období budou v Bílém domě hrací automaty a tobogán.
Výroky vyvolaly silnou odezvu. Předseda vládního regulačního úřadu FCC Brendan Carr v jednom z podcastů uvedl, že by komise mohla zahájit řízení o odebrání licencí místním stanicím ABC jako formu nátlaku na mateřskou společnost Disney, aby Kimmela potrestala.
Ještě před oficiálním oznámením ABC informovala o „preventivním pozastavení“ mediální skupina Nexstar Media Group, která vlastní řadu regionálních poboček ABC. „Kimmelovy komentáře o smrti pana Kirka jsou urážlivé a necitlivé v kritické době našeho celonárodního politického diskurzu a nevěříme, že odrážejí spektrum názorů, postojů či hodnot místních komunit, kde působíme,“ uvedl manažer této společnosti Andrew Alford. Dodal, že poskytovat Kimmelovi prostor ve vysílání teď „jednoduše není ve veřejném zájmu“ a cílem obtížného rozhodnutí je „nechat vychladnout horké hlavy a směřovat k obnovení uctivého a konstruktivního dialogu“.
Nexstar momentálně usiluje o schválení své plánované fúze se společností Tegna v hodnotě 6,2 miliardy dolarů. Souhlas potřebuje právě od Federální telekomunikační komise. Případný spor s předsedou FCC by mohl celý proces, jehož schválení je pro Nexstar klíčové, výrazně zkomplikovat.
Prezident Donald Trump rozhodnutí televize ABC přivítal na své sociální síti Truth Social. „Skvělá zpráva pro Ameriku: Pořad Jimmyho Kimmela s mizernou sledovaností je ZRUŠEN. Gratuluji ABC, že konečně našla odvahu udělat, co bylo třeba,“ napsal Trump.
Naopak Americká unie pro občanské svobody (ACLU) krok televize ostře odsoudila. Její ředitel Christopher Anders uvedl, že se jedná o nebezpečný precedens a ústupek tlaku ze strany vlády. „Jimmy Kimmel je poslední obětí protiústavního plánu Trumpovy administrativy umlčet své kritiky. ABC a největší vlastník jejích poboček se podvolili hrozbám a dali předsedovi FCC přesně to, co chtěl,“ uvedl Anders a dodal, že jednání administrativy ve spojení s kapitulací ABC představuje vážnou hrozbu pro svobodu projevu zaručenou prvním dodatkem ústavy.
Podle zdrojů CNN bylo rozhodnutí o stažení pořadu natolik náhlé, že o něm nevěděl ani štáb pořadu. Ještě ve středu odpoledne běžně pracoval na přípravě dalších dílů a hosté pozvaní do večerní show byli již na cestě do hollywoodského studia, kde se pořad natáčí.
Doplněno v 8:30 o konkrétní pasáž z Kimmelova vystoupení.