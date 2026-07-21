Lupa.cz

Stanice AMC bude přes léto volně dostupná zákazníkům Skylinku a FreeSatu

Filip Rožánek
Dnes
přidejte názor

Sdílet

AMC - The Walking Dead – Dead City Autor: AMC
The Walking Dead – Dead City
Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

Filmový a seriálový program AMC bude od 22. července do 1. září volně dostupný všem českým a slovenským zákazníkům satelitních platforem Skylink a FreeSat. Nabídka se týká také internetové televize Skylink Live TV.

Diváci tak budou moci AMC sledovat bez ohledu na to, zda je stanice součástí jejich běžného předplaceného balíčku.

Jedním z hlavních titulů prázdninového programu bude třetí řada seriálu The Walking Dead: Dead City. AMC ji začne vysílat 27. července, souběžně s americkou premiérou. Seriál navazuje na původní The Walking Dead a sleduje další osudy Maggie a Negana. Děj nové řady se znovu odehrává na Manhattanu, kde se hlavní postavy pokoušejí vybudovat fungující komunitu.

Stanice vedle seriálů nabízí také celovečerní filmy a další pořady vlastní produkce. Zákazníci satelitních platforem ji najdou na programové pozici 46, respektive ti slovenští na pozici 34.

Program AMC
Pozice ve FastScanu 46
Satelit Astra 23,5°E
Kmitočet 11 973 MHz
Polarizace vertikální
FEC 3/4
Symbolová rychlost 29 900 kS/s
Norma DVB-S2/8PSK
Pilot ON
Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

Témata:

Anketa

Dali byste si do počítače čínský SSD disk, případně čínské RAM?

Zobraz výsledek


Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).