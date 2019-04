 »  Stanice AMC si nechá měřit sledovanost na českém trhu

Filip Rožánek

Filmová a seriálová stanice AMC bude do vysílání zařazovat reklamy českých klientů a stala se součástí měření sledovanosti. Oznámila to společnost Atmedia, která televizi začala od dubna obchodně zastupovat na našem trhu.

Televizní kanál AMC zahájil vysílání v roce 1984, na českém trhu se objevil v roce 2014. „Mladší generace stanici vyhledává kvůli exkluzivním prémiovým sériím, jakými jsou například Breaking Bad, The Night Manager, Fear the Walking Dead nebo The Terror. Starší diváci upřednostňují filmové klasiky z různých dekád,“ přiblížila vysílání Michaela Vasilová, ředitelka obchodního zastoupení Atmedia.

Nejsilnější diváckou skupinou AMC v ČR jsou muži nad 40 let. Kanál je například v nabídce O2 TV, UPC, Skylinku, Digi TV nebo T-Mobile TV.

Atmedia už zastupuje pět jiných stanic patřících do skupiny AMC Networks International. Konkrétně Film+, Minimax, Spektrum, Sport 1 a Sport 2.