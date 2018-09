 »  Staňte se Nabíječem. Sdílené elektrické koloběžky Lime se chystají do Prahy

Jan Sedlák

V Číně mají Mobike a ofo, které se pokoušelo proniknout také do Prahy, ve Spojených státech je zase nejvýraznější bikesharingovou značkou Lime. Ten už na investicích posbíral téměř půl miliardy dolarů a postupně expanduje do světa. Vedle USA se už dostal do šesti evropských měst a nyní se chystá také start v Praze.

Lime v českém hlavním městě konkrétně chce rozjet sdílené elektrické koloběžky. Firma v kampani na sociálních sítí začala hledat takzvané Nabíječe.

Lime funguje na podobném principu jako tuzemská Rekola. Vozítko si lze vypůjčit přes mobilní aplikaci a zanechat ho v podstatě kdekoliv. U elektrických koloběžek se situace poněkud komplikuje kvůli nabíjení. Inzerovaní Nabíječi tedy mají tyto koloběžky sbírat, nabíjet a zase rozmisťovat. Odměna za jednu koloběžku se má pohybovat do 400 korun.

Odemčení e-koloběžky vyjde na jeden dolar, minuta jízdy pak na 0,15 dolaru. Výdrž baterie lze sledovat přímo v mobilní aplikaci.

To, kdy Lime přesně v Praze odstartuje a s kolika koloběžkami chce začít, společnost prozatím oficiálně nekomentuje. Evropu ale po domovských státech vidí jako další důležitý trh a do Amsterdamu hledá lidi, kteří expanzi mají řídit.