Starlink odstřihl připojení ruským dronům na Ukrajině, pro Ukrajince existuje whitelist

Americká firma SpaceX začala ruské armádě blokovat připojení k satelitní síti Starlink. Na sociální síti X to potvrdil majitel firmy Elon Musk i ukrajinský ministr obrany Mychajlo Fedorov.
„Ukrajina společně se Starlinkem podnikla první kroky, které zaznamenaly rychlé výsledky při obraně před ruskými drony,“ napsal Fedorov s tím, že děkuje vedení SpaceX i Muskovi za rychlé opatření.
„Vypadá to, že první kroky, které jsme podnikli k zastavení neautorizovaného používání Starlinku Ruskem fungují. Pokud budete potřebovat něco dalšího, dejte nám vědět,“ reagoval Musk.
Ukrajinská vláda také zprovoznila pro své občany systém pro registraci terminálů Starlinku na seznam zařízení, která mohou na území Ukrajiny fungovat (tzv. whitelist).
Ruská armáda oficiálně kvůli sankcím nesmí Starlink využívat. Podle zpráv médií ale používá terminály, které jsou do země importovány nelegálně. Rusové dosud satelitní konektivitu využívali zejména pro komunikaci, v poslední době ale začali s pomocí Starlinku řídit také některé drony. Podle zdrojů z ukrajinské armády citovaných například deníkem New York Times to bezpilotním letounům dává lepší možnosti cílení a pomáhá jim to obcházet ukrajinské rušení.
Podle ukrajinských a ruských bloggerů, kteří sledují válečné operace, může zablokování Starlinku pro ruskou armádu znamenat značný problém.