Starší české pohádky znovu pomohly vánoční sledovanosti TV Seznam

Autor: Národní filmový archiv

Celoplošná TV Seznam se stala během vánočních svátků čtvrtou nejsledovanější stanicí v České republice u diváků ve věkové skupině od 15 do 69 let. Také letos se jí vyplatil nákup vysílacích práv ke starším českým filmům.





Na Štědrý den byl její celodenní podíl na sledovanosti 3,81 % (loni 3,26 %). O den později to bylo 3,74 % (loni 3,95 %) a 26. prosince 3,13 % (loni 6,05 %).





Nejsledovanějším pořadem byla čtyřicet let stará pohádka O statečném kováři, jejíž podíl na sledovanosti dosáhl 9,35 % diváků od 15 do 69 let. Televize ji zařadila na Štědrý den odpoledne od 15:15.

25. prosince diváky nejvíc zaujal film Krakonoš a lyžníci, tato rodinná komedie z roku 1980 oslovila v době vysílání od 14:45 hod. 7,73 % diváků. A 26. prosince si na TV Seznam nejlépe vedla pohádka Obušku, z pytle ven! s podílem 6,45 %. I tento film byl na programu odpoledne od 15:05 hod.

Data: ATO-Nieslen, 24. 12. – 26. 12. 2023, CS: 15–69 let, live+TS0–3