 »  Startuje čtvrtá sezóna Halt and Catch Fire. PC Rebelové budou u vzniku WWW

Jan Sedlák

Tuto sobotu na americké stanici AMC startuje čtvrtá řada seriálu Halt and Catch Fire, v češtině známého jako PC Rebelové. Seriál při svém vydání překvapil – původně šlo spíše o vyloženě „niche“ záležitost a pokus, podobně jako Mr. Robot se každopádně zaznamenal úspěch i u širší veřejnosti, sbírá dobré kritiky a získal pár cen.

Halt and Catch Fire popisuje příběh několika počítačových inženýrů a podnikatelů. Ten je zasazen do kulis skutečné počítačové a internetové historie (objevují se firmy jako IBM a řada dalších), ovšem postavy vytváří produkty a služby, které jsou fikcí.

Vše ale do sebe pěkně zapadá a seriál vypráví určitou alternativní historii informačních technologií. U některých postav lze například sledovat jasnou inspiraci Stevem Jobsem či Stevem Wozniakem.

Seriál se v průběhu sezón vyvíjí. Začal v Texasu s klonováním IBM počítačů a následovaly věci jako tvorba antiviru, stěhování do Silicon Valley, vytváření prvních online her a komunikačních nástrojů a podobně. Prim hrají osmdesátá léta. Čtvrtá série má být závěrečná a děj přenese do devadesátých let. Vše se bude točit kolem vzestupu world wide webu.