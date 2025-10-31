Lupa.cz  »  Startup Adam rozšiřuje řemesla do tří zemí. Říká, že má jednu z nejrychleji rostoucích řemeslných platforem v Evropě

Startup Adam rozšiřuje řemesla do tří zemí. Říká, že má jednu z nejrychleji rostoucích řemeslných platforem v Evropě

Iva Brejlová
Dnes
Adam Autor: Adam
Jakub Dvořák a Roman Sysel, zakladatelé startupu Adam

Český startup Adam o sobě říká, že nabízí propojení s řemeslníky tak jednoduše, jako když si člověk přes aplikaci objednává taxíka. Založili ho dva bývalý manažeři z Boltu s podporou zakladatele tohoto estonského jednorožce Markuse Villiga. Způsobem, jak taxislužba funguje, se inspirovali a začali podobně nabízet služby malířů pokojů. V posledních měsících si v Česku odzkoušeli, jestli trh může podobně fungovat s elektrikáři a podlaháři. A teď je digitálně nechají objednávat také zákazníky na Slovensku, ve Velké Británii a v Irsku.

Slovensko je podle firmy logickým pokračováním z domácího trhu, Británie a Irsko mají posloužit k „doladění modelu“ mimo střední Evropu. Adam aktuálně nabízí čtyři hlavní profese – malování, rekonstrukce, elektrikáře a podlaháře. Zájemcům o ně slibuje plně digitální objednávku, řemeslníky v daném čase a lokalitě a cenu známou předem. Na modelu spolupracuje s nezávislými řemeslníky, pro ně má platforma mít výhodu více zákazníků.

Firma vedená Romanem Syslem a Jakubem Dvořákem vznikla v roce 2020 v Česku a nyní sděluje, že patří mezi nejrychleji rostoucí řemeslné platformy v Evropě, konkrétní růst však nyní nezveřejňuje. Dříve uvedla, že působí ve více než 80 městech napříč Evropou a také v Austrálii. Obrat společnosti za rok 2024 překonal hranici 200 milionů korun, v témže roce dostala 75milionovou investici od fondu Brighteye Ventures, dříve ji podpořil fond Presto Ventures či zakladatel a CEO společnosti Bolt Markus Villig.

Přečtěte si také:

Autor aktuality

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

