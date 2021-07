Startup Aptien získal desítky milionů od J&T Ventures

Investiční fond J&T Ventures vložil desítky milionů do nástroje Aptien, který je určen pro správu firemní agendy. Přesná částka je neznámá. Aptien, za kterým stojí firma Aptien Labs, dnes využívá 150 firem a startup chce prostředky využít na globální expanzi.

Mezi klienty platformy, která se do letošního března jmenovala One Soft Connect, patří například OMV, Decathlon, STRV, Hello Bank!, české ministerstvo zdravotnictví a řada malých či středních firem. Nástroj umožňuje propojit různé procesy ve firmě do jedné aplikace.

„V reálném životě firem je vše propojené. Lidé pracují na projektech, používají firemní majetek, účastní se školení, musí znát pracovní postupy a směrnice. Autům je třeba hlídat technickou kontrolu, elektrickým zařízením termíny revize. Zakázky se řídí smlouvami, které je potřeba někde evidovat. A přesně tak funguje i Aptien – pomáhá všechny tyto informace kolem lidí, majetku nebo smluv propojit v jednom prostředí. Současně hlídá důležité termíny a vytváří úkoly pro konkrétní zaměstnance, které je potřeba splnit,“ popisuje ředitel firmy David Melichar.

Nástroj zaznamenal meziročně dvojnásobný růst a firma se chce více zaměřit na zahraniční klientelu. Momentálně tvoří mezinárodní zákazníci jen asi 10 % klientů firmy. „Máme silnou orientaci na reálné provozní potřeby firem, takže nám většina poptávek chodí sama od sebe. Když firma hledá, jak vyřešit svoji potřebu,

najde při tom nás. A je jedno, jestli zákazník přijde ze Spojených států, Česka, Velké Británie nebo třeba Singapuru, protože potřeba je po celém světě stejná. Zhruba desetina našich klientů je ze zahraničí, jejich podíl roste a poroste,“ vysvětluje Melichar.

"Aptien se nám líbí, protože flexibilně řeší reálné potřeby firem. Stojí za ním lidé s mezinárodními zkušenostmi, kteří míří na obrovský trh s rostoucím potenciálem. Díky investici teď mohou svůj produkt dotáhnout podle svých představ a naplno se opřít do obchodu,“ uvedl Martin Kešner, investiční ředitel J&T Ventures.