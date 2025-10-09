Startup Boost.space získává 3 miliony eur, investuje do něj Jet Investment brněnského miliardáře

Startup Boost.space, který vyvíjí platformu pro centralizaci firemních dat, získal investici 3 miliony eur – skoro 73 milionů korun – v kole, které vede Jet Investment brněnského miliardáře Igora Faita. Ten projektu poslal plné dva miliony eur. Kromě něj do startupu vstupují také venture kapitálový fond Tachles VC, společnost Tagrose a stávající akcionáři. Boost.space věří, že mu peníze pomůžou s expanzí do Spojených států.
Startup zpřístupňuje a třídí firmám data – umožňuje standardizovat a synchronizovat údaje z více než dvou tisíc aplikací. Myšlenkou je, že je tak připravuje pro zpracování umělou inteligencí. Platforma vykázala za poslední rok více než 400procentní nárůst výnosů. Celkově ji využívá přes patnáct tisíc zákazníků ve více než 140 zemích světa, jsou mezi nimi společnosti jako Seznam, Škoda Auto či Avidly. Startup mimo jiné uzavřel přes 280 globálních softwarových partnerství, mezi nimiž jsou i klíčové dohody se společnostmi Make, Zapier, Microsoft, Google a Amazon.
„Boost.space zásadně mění přístup firem k integraci dat,“ myslí si Kamil Levinský, výkonný ředitel Jet Ventures, a dodává: „Vidíme v nich nového lídra v tomto segmentu a těšíme se, že jim pomůžeme s expanzí na americký trh,“ říká o společnosti založené v roce 2022.
Pro Jet Investment navazuje investice na rozšíření působnosti do oblasti venture kapitálu, pro který skupina v říjnu 2024 založila fond Jet Venture 1. Za jeho vedením stojí tým Jet Ventures v čele s Kamilem Levinským a Rogerem Dorschem. Ambicí je v příštích letech investovat do startupů v Česku a dalších zemí regionu až 50 milionů eur. Cílem je podpořit modernizaci průmyslu. Nyní jde pro skupinu o pátou VC investici, mezi předchozí patří mimo jiné slovenský AI startup Cequence či německý Headmade Materials, který vyvinul technologii 3D tisku umožňující sériovou výrobu kovových dílů.
Spolupodílníky Jet Investment jsou čtyři partneři – Igor Fait, Marek Malík, Lubor Turza a Libor Šparlinek, projekty a investice spravuje mezinárodní tým 40 expertů v České republice a v Polsku.