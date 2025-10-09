Lupa.cz  »  Startup Boost.space získává 3 miliony eur, investuje do něj Jet Investment brněnského miliardáře

Startup Boost.space získává 3 miliony eur, investuje do něj Jet Investment brněnského miliardáře

Iva Brejlová
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Boost.space Autor: Boost.space
Tým startupu Boost.space

Startup Boost.space, který vyvíjí platformu pro centralizaci firemních dat, získal investici 3 miliony eur – skoro 73 milionů korun – v kole, které vede Jet Investment brněnského miliardáře Igora Faita. Ten projektu poslal plné dva miliony eur. Kromě něj do startupu vstupují také venture kapitálový fond Tachles VC, společnost Tagrose a stávající akcionáři. Boost.space věří, že mu peníze pomůžou s expanzí do Spojených států.

Startup zpřístupňuje a třídí firmám data – umožňuje standardizovat a synchronizovat údaje z více než dvou tisíc aplikací. Myšlenkou je, že je tak připravuje pro zpracování umělou inteligencí. Platforma vykázala za poslední rok více než 400procentní nárůst výnosů. Celkově ji využívá přes patnáct tisíc zákazníků ve více než 140 zemích světa, jsou mezi nimi společnosti jako Seznam, Škoda Auto či Avidly. Startup mimo jiné uzavřel přes 280 globálních softwarových partnerství, mezi nimiž jsou i klíčové dohody se společnostmi Make, Zapier, Microsoft, Google a Amazon.

Češi investují s Trumpem Jr. do 3D tisku raketového paliva Přečtěte si také:

Češi investují s Trumpem Jr. do 3D tisku raketového paliva

„Boost.space zásadně mění přístup firem k integraci dat,“ myslí si Kamil Levinský, výkonný ředitel Jet Ventures, a dodává: „Vidíme v nich nového lídra v tomto segmentu a těšíme se, že jim pomůžeme s expanzí na americký trh,“ říká o společnosti založené v roce 2022.

Pro Jet Investment navazuje investice na rozšíření působnosti do oblasti venture kapitálu, pro který skupina v říjnu 2024 založila fond Jet Venture 1. Za jeho vedením stojí tým Jet Ventures v čele s Kamilem Levinským a Rogerem Dorschem. Ambicí je v příštích letech investovat do startupů v Česku a dalších zemí regionu až 50 milionů eur. Cílem je podpořit modernizaci průmyslu. Nyní jde pro skupinu o pátou VC investici, mezi předchozí patří mimo jiné slovenský AI startup Cequence či německý Headmade Materials, který vyvinul technologii 3D tisku umožňující sériovou výrobu kovových dílů.

Spolupodílníky Jet Investment jsou čtyři partneři – Igor Fait, Marek Malík, Lubor Turza a Libor Šparlinek, projekty a investice spravuje mezinárodní tým 40 expertů v České republice a v Polsku.

Česko chce hluboko do technologií, ministerstvo slibuje miliardu pro deeptech startupy Přečtěte si také:

Česko chce hluboko do technologií, ministerstvo slibuje miliardu pro deeptech startupy

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

Témata:

Čtěte dále

Anketa

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

Zobraz výsledek

Další aktuality

Digizone.cz

Dále u nás najdete

Jaké to bylo na konferenci LinuxDays 2025? (galerie)

Máte záložní plán, pokud byste chtěli odjet z ČR?

Dá se vytvořit e-shop pro velkoobchod?

Život mezi Evropou a Dominikánou: Podnikání s vůní doutníků

Americké společnosti chtějí uvést na trh vozy s integrovanými soláry

Postkvantová kryptografie je tady: jak nasadit vše potřebné už dnes

Vyplatí se víc jít do důchodu ještě letos nebo až příští rok?

Historie dezinfekce: od žhavého železa k Chlumského roztoku

Léky na křečové žíly má smysl brát celý rok

Češi nadále nejvíc umírají kvůli nemocnému srdci

Trackball Logitech MX Ergo: když myš stojí a kurzor běhá

Když čůráte krev, musíte zpozornět. U mě to byla rakovina

Čínské automobilky krachují kvůli maržím a cenovým válkám

Lékaři zdarma vyšetří oči, bez objednávání i rozkapávání

Které banky dají dětem kapesné za sjednání účtu?

Výrobce stahuje dudlíky Curaprox kvůli nebezpečné látce

Kde naladíte digitální rádia a jaký mají program?

Hollywoodské hvězdy naštvala nová AI herečka

Google rozšiřuje AI ve vyhledávání, zabíjí své životodárné zdroje

Klasickým SIM kartám už zvoní hrana

Czech Internet Forum: Dvě dekády českého online světa a budoucnost v éře AI
PROGRAM
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).