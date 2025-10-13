Lupa.cz  »  Startup Resistant AI Martina Reháka získal na investici přes 600 milionů

Startup Resistant AI Martina Reháka získal na investici přes 600 milionů

Iva Brejlová
Dnes
Resistant AI Autor: Resistant AI
Resistant AI

Český Resistant AI, startup, který vyvíjí umělou inteligenci bojující proti finančním podvodům, získal v nejnovějším investičním kole 25 milionů dolarů, tedy více než 600 milionů korun. Kolo Series B vedl německý investor DTCP Growth, přidali se i stávající investoři včetně Experian, Google Ventures a Notion Capital. Ti zdvojnásobili své investice.

Resistant AI stojí na práci umělé inteligence, která hledá sofistikované podvody. Jeho modely je detekují v dokumentech, transakcích i chování. Firma uvádí, že systém dokáže odhalit pokročilé finanční zločiny včetně podvodů s platbami v reálném čase, syntetických podnikových identit, praní špinavých peněz nebo dokumentů vytvořených pomocí generativní AI. Hodí se tak ve velkém především pro finanční instituce.

Startup založil a vede Martin Rehák, který dříve mimo jiné spolu s Michalem Pěchoučkem založil bezpečnostní startup Cognitive Security. Ten v roce 2013 koupilo Cisco. Na tomto základu v Praze vyrostlo výzkumné a vývojové centrum. Resistant AI už podobnou várku peněz získal, a to před dvěma roky v rámci kola Series A.

„Prostředí finanční kriminality se zásadně změnilo s nástupem velkých jazykových modelů a AI agentů a s tím, jak podvodníci zneužívají generativní umělou inteligenci,“ říká Rehák. Popisuje, že stejné technologie, které zefektivňují prevenci rizik, dnes zneužívají i podvodníci. Modely Resistant AI jsou určené jak pro práci samotné umělé inteligence, tak pro lidi. AI agenti se totiž už do ochrany ve financích prodrali – jenže vzhledem k halucinacím je třeba je zároveň hlídat.

„Resistant AI představuje budoucnost prevence finanční kriminality se svým vlastním multimodelovým přístupem, který znamená zásadní posun v tom, jak finanční instituce mohou chránit sebe a své zákazníky“ uvedl Michael Rager, partner fondu DTCP Growth.

Od zmíněného posledního investičního kola Series A vzrostly roční opakující se příjmy společnosti desetinásobně a zákaznická základna čtyřnásobně. Služba ověřila přes 150 milionů dokumentů a počet transakcí analyzovaných kvůli podvodům a praní peněz vzrostl stonásobně. V září dosáhla takzvaného break-evenu, kdy náklady vyrovnaly výnosy.

Nový kapitál plánuje využít jak k rozšiřování produktů, tak k expanzi na nové trhy. Společnost aktuálně zaměstnává přes 100 lidí v kancelářích v Praze, Londýně a New Yorku. Mezi zákazníky patří velká finanční jména, například AXA, Bank of Valletta nebo Dun & Bradstreet.

Podle výzkumu společnosti až 35 % firem už zaznamenalo podvody spojené s generativní AI. Navíc se rychle rozvíjí tzv. Fraud-as-a-Service ekonomika – trhy, kde si lze snadno koupit předpřipravené účty z tisíců finančních institucí a spouštět útoky v masovém měřítku. Jen podvody s platbami v reálném čase stály ekonomiku bilion dolarů. I to pracuje pro byznys firmy, obor totiž čelí tlaku regulátorů, kteří po vzoru Velké Británie zavádějí povinné náhrady škod z podvodů. To zvyšuje poptávku po pokročilých detekčních systémech.

Autor aktuality

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

