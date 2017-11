 »  Startup Techloop hlásí investici 130 milionů od Springtide Ventures

David Slížek

Mladá firma, která zprostředkovává práci IT expertům, získala peníze na svůj rozvoj už od druhého investora. 5 milionů eur (asi 130 milionů Kč) do startupu vložil fond Springtide Ventures, který patří do skupiny KKCG. Už loni přitom Techloop získal neupřesněnou seed investici od Rockaway Ventures.

Služba shromažďuje profily především vývojářů, testerů, project managerů a dalších IT expertů a nabízí je pak firmám, které tak mohou potenciálním zaměstnancům posílat své pracovní nabídky. Pokud si to žadatel přeje, může přitom jeho profil zůstat v anonymitě. Pokud práci získá, dostane od Techloop bonus 500 eur.

Firma říká, že od svého startu v roce 2016 zprostředkovala práci několika stovkám zaměstnanců. „V současnosti spojuje více než 25 000 profesionálů v oblasti IT s více než 900 potenciálními zaměstnavateli napříč Českou republikou, Slovenskem a Maďarskem,“ tvrdí Techloop v tiskové zprávě.

Peníze od investora chce startup použít k růstu ze současných 28 zaměstnanců na asi 150. Nové síly bude potřebovat k expanzi do dalších zemí.