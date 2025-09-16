Lupa.cz  »  Startup z Opavy slučuje desítky AI typu GPT, Llama či DeepSeek do jednoho rozhraní. Získal na to investici

Startup z Opavy slučuje desítky AI typu GPT, Llama či DeepSeek do jednoho rozhraní. Získal na to investici

Jan Sedlák
Dnes
Roman Berglowiec, Everbot Autor: Everbot

Opavský AI startup Everbot nabral investici nižších desítek milionů korun výměnou za podíl 12,2 procenta. Získal ho fond Fazole Ventures ovládaný Pavlem Bouškou, Lubošem Černým a Pavlem Přikrylem. Ti mohou podíl navýšit o další 2,7 procenta.

Everbot je něco jako agregátor většího množství nástrojů postavených na velkých jazykových modelech. Nad nimi staví vlastní uživatelské rozhraní, díky čemuž je možné tyto služby využívat z jednoho místa, a to včetně jednoho platebního rozhraní. Podporována je práce s textem, obrázky, zvukem i videem. Integrováno je přes 60 projektů, kromě jiných jde o několik verzí GPT, Claude, Gemini, Llama, DeepSeek, Mistral, Stable Diffusion, Dall-E, Veo a další.

Everbot nabízí tři základní tarify, měsíčně vyjdou na 590, 1 290 a 2 490 korun. Možný jsou i roční platby se slevou. Mezi zákazníky Everbotu patří Shoptet, Adastra, Kaufland a další. Firma uvádí, že má tisíce uživatelů.

“S novým investorem v zádech chce Everbot posílit svou pozici na českém trhu a také vstoupit do dalších zemí v regionu střední a východní Evropy,” uvedl startup k investici. “První krok evropské expanze povede Everbot do sousedních zemí, Slovenska a Polska.” Najímat se také budou odborníci do vývoje.

Everbot spadá pod českou e-commerce společnost Westlogic (Ondřej Pekárek, Roman Berglowiec, Petr Bednařík, Petr Kovář, Miroslav Heczko a Petr Mohelník), díky čemuž získala prvotní kapitál na rozvoj. Westlogic si nadále drží majoritu 74,6 procenta. Westlogic má v expanzi pomáhat. Dalších 8,8 procenta má firma Neuralbros (Jiří Štanglica, František Veverka, Milan Šarík a Michal Stupar).

Fazole Ventures funguje od roku 2018 a drží podíly ve firmách jako Whalebone (tvůrci evropské DNS), Skladon, Sharry, GoodAccess a dalších.

