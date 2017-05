 »  Startupy, hlaste se. CzechInvest zaplatí dalším firmám účast na konferenci v cizině

David Slížek

Po New Yorku a Las Vegas Lisabon a Helsinky. CzechInvest chce vyslat další tuzemské startupy na zkušenou do ciziny. V rámci programu CzechDemo jim slibuje proplacení velké části nákladů na veletrzích Web Summit v Lisabonu a Slush v Helsinkách.

Startupy, které mají o cestu zájem, musí od 18. června do 7. července 2017 odeslat vyplněnou přihlášku spolu s byznys plánem. Pokud pak projdou dvoukolovým hodnocením, mohou získat podporu.

Finanční podpora má pokrýt až 75 % nákladů na stánek a vstup na akci, 100 % nákladů na mentoring, 50 % nákladů na letenky pro dva lidi a 100 % nákladů na marketing.

Web Summit proběhne v termínu 6.–9. listopadu a Slush o něco později, od 30. listopadu do 1. prosince 2017.

Program CzechDemo je určen pro startupy s inovativním produktem či službou, která už má prototyp nebo betaverzi svého produktu, je maximálně 5 let stará a má do 50 zaměstnanců.

CzechInvest chce do roku 2019 na cesty startupů na zahraniční akce vydat celkem přes 10 milionů Kč. Zatím s ním do ciziny odcestovalo osm společností, mimo jiné na TechCrunch Disrupt v New Yorku a CES v Las Vegas.