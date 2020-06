 »  StartupYard přepíná do online režimu, startupům bude pomáhat na dálku

Český akcelerátor StartupYard, který patří k nejstarším akcelerátorům ve středoevropském regionu (funguje od roku 2011), spouští online program Remote Lab.

Remote Lab představuje třicetihodinový one-on-one fundraisingový program pro pre-revenue a early-revenue startupy, kde by měly být startupy akcelerovány na dálku. Určitou jeho výhodou je, že nemá pevně dané datum začátku a konce programu a je tak možné se do něj zapojit prakticky kdykoli.

Program by měl nahradit současný model klasického akceleračního kola, během kterého byla vyžadována fyzická přítomnost jednotlivých týmů v Praze. To se totiž za přetrvávající situace ukazuje jako nereálné, problém není jen přítomnost samotných týmů, ale také jak dostat na místo potenciální partnery, investory či poradce.

Jednotlivé startupy mohou v rámci programu získat počáteční investici do jednoho milionu korun a také získat know how (především pro oblasti obchodu, marketingu a vyjednávání s investory) a rozvinout kontakty. Přestože v online mizí fyzická omezení, výběr by měl probíhat stejně přísně jako v tradičním modelu, podpořit má v plánu na začátku maximálně 15 začínajících firem (reálně ale spíše méně), kterým pomůže v rozjezdu mimo jiné konvertibilním úvěrem v hodnotě 20 000 eur.