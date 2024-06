Stát bude kromě natáčení filmů podporovat i herní průmysl

Nejenom filmaři, ale také tvůrci videoher by měli od příštího roku dosáhnout na státní podporu. Umožní to novela zákona o audiovizi, kterou ve středu schválila vláda.





Současný Státní fond kinematografie by se měl od ledna 2025 změnit na Státní fond audiovize. Nově bude kromě filmů přispívat i na televizní, animovanou či VOD tvorbu a formou investiční dotace právě také na gaming.

„Je to oblast s vysokou přidanou hodnotou a jsme v ní jako země úspěšní, ale předchozí vlády se o udržení tohoto postavení nezajímaly. V jiných státech Evropské unie přitom podobné fondy pomohly herní průmysl pořádně nakopnout a není důvod, proč by Česko mělo být pozadu,“ okomentoval rozhodnutí vlády vicepremiér pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti).

Fond získává peníze z povinných odvodů různých aktérů audiovizuálního trhu. Komerční televize, kina nebo streamovací služby budou přispívat 2 % svých ročních tržeb. Dosud byla procenta rozdílná. Až dosud nemusely do fondu posílat žádné peníze mezinárodní streamovací služby. Nyní budou mít stanovenou minimální částku, kterou budou muset investovat do české audiovize.

Tato částka bude stanovena jako 1,5 % celkových příjmů na českém trhu. Do této částky se budou počítat prostředky vynaložené na výrobu audiovizuálních děl v českém jazyce s tím, že minimálně 50 % z celkové roční investice musí směřovat do koprodukce s nezávislými producenty nebo na nákup práv k užití od nezávislých producentů. Maximálně 10 % z toho pak mohou vynaložit na českou lokalizaci mezinárodního obsahu (dabing a titulky) nebo na mezinárodní lokalizaci českého obsahu.

Nadnárodní VOD platformy se mohou přímé investici úplně vyhnout odvedením jejího poměru do Státního fondu audiovize (tzn. zaplatit celkově 3,5 % z tuzemského obratu), nebo naopak více investovat do lokální tvorby a do fondu odvést méně – v každém případě však musí zaplatit minimálně 1 % obratu.

Ve státním fondu vznikne zcela nový orgán, představenstvo, v němž budou zastoupeni všichni plátci ze soukromých subjektů. Své lidi v něm tedy budou mít komerční televize, VOD služby, kabelové televize, kina a distributoři. Dále budou v představenstvu zástupci ministerstev kultury a financí, zástupci filmových profesionálů (asociace producentů, audiovizuálně umělecké asociace) a akademiků (zástupce platformy vysokých škol z oblasti audiovize).

Představenstvo bude schvalovat strategická rozhodnutí, především pak alokace prostředků na jednotlivé výzvy.