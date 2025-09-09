Lupa.cz  »  Stát chce prosazovat své zájmy, školit lidi a posílit kritické systémy. ČR má novou strategii kyberbezpečnosti

Stát chce prosazovat své zájmy, školit lidi a posílit kritické systémy. ČR má novou strategii kyberbezpečnosti

Jan Sedlák
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Lukáš Kintr, NÚKIB Autor: NÚKIB

Česká republika bude mít od roku 2026 novou národní strategii kybernetické bezpečnosti. Dokument předložený Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) schválila vláda. Určí dlouhodobé cíle v této oblasti a nahradí předešlou verzi platnou od roku 2021. Strategie je k dispozici zde.

Na strategii naváže akční plán, který určí konkrétní úkoly pro odpovědné instituce. Plnění plánu má být každoročně vyhodnocováno a výsledky budou předkládány vládě.

“Podle strategie bude muset Česko v příštích letech k zabezpečení organizací intenzivněji využívat nové technologie, připravit se na potenciální přechod do krizových situací a stavů nebo zlepšit pracovní podmínky odborníků na kyberbezpečnost ve veřejné správě. Současně by měla vznikat alternativní řešení k rizikovým technologiím, nové platformy pro sdílení informací a mezinárodně koordinovaný postoj k odstrašení škodlivých státních aktérů,” shrnul NÚKIB.

Tři hlavní strategické oblasti nové strategie jsou tyto:

  • Bezpečná strategická infrastruktura – posílení odolnosti kritických systémů a schopnosti státu identifikovat hrozby v kyberprostoru a čelit jim.
  • Celospolečenská připravenost a rozvoj – budování digitálních kompetencí občanů, zvyšování počtů a motivace odborníků na kyberbezpečnost a podpora inovací.
  • Mezinárodní spolupráce a prosazování zájmů – aktivní role Česka v rámci EU, NATO a dalších mezinárodních organizací při vlastní obraně i ochraně otevřeného a svobodného digitálního prostoru.
Informace o Češích tečou do Číny. Stát vůči tomu vydal varování, je nutné ho zohlednit Přečtěte si také:

Informace o Češích tečou do Číny. Stát vůči tomu vydal varování, je nutné ho zohlednit

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Jan Sedlak - avatar - 2022

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

Témata:

Anketa

Posloucháte pravidelně nějaký podcast?

Zobraz výsledek

Další aktuality

Digizone.cz

Dále u nás najdete

Kdy vám peníze zachrání reklamace platby kartou?

Kralupská Dekonta vyvinula linku na recyklaci vysloužilých solárů

Jaké jsou aktuální kyberhrozby pro Android?

Každý Čech sní za rok minimálně jednu Studentskou pečeť

Konec poskytování součinností v exekucích?

Reklama se mění: Tady jsou nejzajímavější reklamní triky

Půjčovny elektrokol jedou. Kolik stojí den v sedle?

Piráti: Zdaníme ruské nerezidenty a snížíme DPH na základní potraviny

Glycerol v ledové tříšti je pro děti do 7 let nebezpečný

Microsoft sílu nových AI modelů MAI-Voice-1 a MAI-1 Preview

Polovina e-shopů nekomunikuje s potenciálními zákazníky

Nejde jen o mlčenlivost. Firmy čekají nové povinnosti

Channeltrends Awards: Známe nejlepší distributory a výrobce roku

Začala divadelní improvizací, dnes díky improvizaci mění firmy i lidi

Bude z české AI gigatovárny černá díra na dotace?

Bazaliom vypadá jako vřídek, je třeba jej odstranit včas

Android vydal největší bezpečnostní update roku

Legendární Amiga 1200 byla královnou počátku 90. let

Lékárníci v karavanu zdarma vyšetřují, zda nemáte cukrovku

Důchody 2026: Jak vypočítat, o kolik vám vzroste penze?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).