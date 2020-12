Stát chce sledovat telefony nakažených, s operátory nic nekonzultoval

Vláda připravila novelu zákona o veřejném zdraví a dalších souvisejících zákonů, podle které by by úředníci měli možnost sledovat nakažené lidi infekční nemocí pomocí dat z mobilních telefonů. V případě, že novela vejde v platnost, změny začnou platit 1. července příštího roku.

Informace by měla získávat Státní hygienická služba. Konkrétně by mělo jít o identifikátor mobilní stanice, která pro účely epidemiologického šetření jednoznačně identifikuje nakaženou osobu, dále o polohu telefonu, seznam míst, kde nakažený nacházel alespoň dvacet minut a informace o délce pobytu.

Operátoři se proti návrhu ohradili skrze Asociaci provozovatelů mobilních sítí: “Stát si bezprecedentně zahrává s důvěrou občanů, když chce mít přístup k těm nejcitlivějším údajům o jejich pohybu. O připravované novele zákona o veřejném zdraví jsme se dozvěděli z Twitteru a z médií. Nikdo s námi k dnešnímu dni nekonzultoval naše odborné stanovisko. Dokonce ani v minulosti s námi nikdo nediskutoval, že by takto citlivé údaje byly potřebné například pro lepší fungování tzv. Chytré karantény. Domníváme se, že pokud k tomu není vážný právní důvod a současně neexistuje seriózní odborná diskuse, neměl by si stát přisvojovat více pravomocí, než skutečně potřebuje. V oblasti osobních údajů občanů to platí dvojnásob.”

Kauzu otevřeli Piráti, podle kterých vláda postupovala v tajnosti. “Vláda utajila přípravu zákona o centralizaci řízení hygienických stanic, návrh se objevil až těsně před začátkem dnešního jednání kabinetu. Legislativa, která neprošla připomínkovým řízením, zavádí nový centrální úřad Státní hygienické služby. Tomu dává pravomoc sledovat mobilní telefon jakéhokoliv občana v případě, že úředník vyhodnotí, že je uživatel nakažený koronavirem. Mimo to by také schválení zákona znamenalo zvýšení pravomocí ministra zdravotnictví, jenž by nově mohl uzavírat obchody nebo vysoké školy i mimo nouzový stav, tedy bez kontroly Sněmovny a jakékoliv garance náhrady škod,” napsala včera opoziční strana.