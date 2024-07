Stát chystá novou strategii kyberbezpečnosti. NÚKIB vyzval veřejnost k posílání podnětů a témat

Autor: Depositphotos

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) rozjel práce na nové Národní strategie kybernetické bezpečnosti (NSKB). Ta má definovat strategii státu v této oblasti na několik let dopředu.





NÚKIB k přípravě vyzval širokou odbornou veřejnost. Ta má posílat návrhy témat a oblastí, které by strategie neměla opomenout. Podněty lze posílat do konce letošního srpna, a to na adresu uvedenou zde.

“NSKB je vrcholný strategický dokument státu, který stanovuje jeho základní strategické směřování v oblasti kybernetické bezpečnosti. Aktuální NSKB je platná od roku 2020. Dle zákona o kybernetické bezpečnosti NÚKIB alespoň jednou za pět let zpracovává a předkládá vládě ke schválení její aktualizaci. Společně s NSKB je připravován i Akční plán s konkrétními úkoly k jejímu naplnění,” shrnul úřad.