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Stát chystá první veřejný test aplikace eDoklady. Má ověřit, zda zvládne zátěž při volbách

David Slížek
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eDoklady - mobilní aplikace - obcansky prukaz Autor: Digitální a informační agentura (DIA)
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Digitální a informační agentura (DIA) chystá historicky první veřejný zátěžový test jedné ze služeb eGovernmentu. Vyzve veřejnost, aby jí v polovině srpna pomohla otestovat aplikaci eDoklady. Zkouška má zajistit, aby se při nadcházejících komunálních volbách neopakovaly problémy, které eDoklady postihly při parlamentních volbách v říjnu 2025. 

„Test proběhne 13. srpna ve 13:00 a pro jeho úspěch bude potřeba zapojení několika desítek tisíc občanů. Zapojení do testu je zcela dobrovolné a úkol je jednoduchý – ve zmíněném čase stačí, aby lidé otevřeli aplikaci eDoklady na svém mobilním telefonu připojeném k internetu,“ vysvětluje DIA.

Konkrétní pokyny, jak při testu postupovat, agentura zveřejnila na svém webu.  Dobrovolníkům zabere zapojení jen několik vteřin, ale státu poskytne důležitá data pro stabilní fungování služby u voleb i v běžném provozu,“ komentoval test zmocněnec vlády pro digitalizaci Lukáš Klučka. Před veřejným testem mají proběhnout ještě testy pro ověřovatele voleb.

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DIA chystá před testem informační kampaň, která má rozšířit povědomí o testu, aby se jej zúčastnilo co nejvíce lidí.

Na podzim 2025 aplikace nezvládla nápor uživatelů, kteří se snažili do eDokladů přihlásit, a několik hodin nefungovala. DIA totiž nedokázala správně odhadnout zájem občanů a aplikace nebyla dostatečně optimalizovaná. Kvůli problémům následně rezignoval ředitel DIA Martin Mesršmíd.

Zástupci státu přitom jako jednu z příčin kapacitních potíží státních aplikací dlouhodobě uvádějí to, že stát ze zákona nemůže provádět dostatečné testování svých digitálních služeb na tzv. ostrých datech. To se zatím nezměnilo. „Současná legislativa neumožňuje v produkčním prostředí základních registrů a navazujících služeb vytvořit a použít takový počet testovacích identit, který by věrohodně odpovídal reálné zátěži. Bez těchto identit nelze plnohodnotně napodobit chování desítek tisíc skutečných uživatelů v jeden okamžik,“ vysvětluje Jakub Palata z tiskového odboru DIA.

„Právě proto jsme se rozhodli pro tento bezprecedentní krok. Dobrovolné zapojení uživatelů umožní ověřit chování služby v podmínkách, které jsou nejblíže skutečnému provozu. Test díky tomu ukáže nejen kapacitu samotné aplikace eDoklady, ale také chování navazujících služeb, které se podílejí na aktualizaci a používání digitálního dokladu,“ dodává.

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Autor aktuality

David Slížek

David Slížek

Šéfredaktor Lupa.cz a externí spolupracovník Českého rozhlasu Plus. Dříve editor IHNED.cz, předtím Aktuálně.cz a Českého rozhlasu. Zaměřuje se na telekomunikace, umělou inteligenci i na média. Najdete ho na Twitteru nebo na LinkedIn

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