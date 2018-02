 »  Stát chystá regulaci Airbnb, obce by třeba mohly omezit maximální dobu pronájmů

David Slížek

Vláda připravuje regulaci ubytovací služby Airbnb. Ve hře je například zavedení limitů na krátkodobé pronájmy, který by si mohly stanovit jednotlivé obce, píše server iDNES.

Přesnou podobu regulace úřady teprve připravují a dávají dohromady zprávu, která obsahuje připomínky všech rezortů k tzv. sdílené ekonomice. Výsledkem by mohlo být to, že si obce budou moci upravovat maximální délku krátkodobých pronájmů, řekl serveru vládní koordinátor digitální agendy a od února také náměstek ministerstva průmyslu pro internetizaci Ondřej Malý.

Právě to je jedním z opatření, které podle něj analýza navrhuje. Vyjádřit se k němu musí ještě další ministerstva. Jasno by mělo být asi do tří měsíců.

Nějaký způsob regulace Airbnb zavádí stále více měst v Evropě i USA. Vadí jim mimo jiné to, že někteří majitelé nemovitostí neplatí daně a místní poplatky, a také to, že popularita lukrativních krátkodobých pronájmů vede k tomu, že klesá nabídka bytů pro dlouhodobé bydlení a roste cena nájmů.