Stát chystá vlastního mobilního operátora, dá na něj skoro půl miliardy

Stát chce vybudovat vlastního virtuálního operátora pro sítě LTE a 5G. Ten by měl poskytovat vysokorychlostní datové a hlasové služby zejména pro složky integrovaného záchranného systému (policie, záchranky či hasiči) a zároveň pro subjekty takzvaného krizového řízení. Stavět by se mělo jádro sítě (core).
Ministerstvo vnitra, které bude na akci dohlížet, k projektu virtuálního operátora vypsalo výzvu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Kódové označení je SVOP-Jádro. Na webu IROPu se píše o celkových nákladech 449 800 634 korun, přičemž necelých 153 milionů má jít ze státních peněz a skoro 300 milionů z evropských dotací.
“Předmětem projektu SVOP-Jádro je vybudování klíčové infrastruktury jádra sítě LTE/5G umožňujícího realizaci dlouhodobě udržitelného řešení poskytujícího bezpečné mobilní vysokorychlostní datové a hlasové služby umožňující přístup ke kritickým aplikacím pro složky IZS a subjekty krizového řízení. Řešení bude mít cílovou podobu Státního virtuálního operátora (SVOP) poskytujícího komunikační služby dostupné i v krizových stavech dle definovaných parametrů SLA,” píše vnitro ve výzvě.
“Konečným stavem po realizaci projektu je existence plně funkční infrastruktury jádra sítě LTE/5G poskytující telekomunikační služby prostřednictvím státního virtuálního operátora SVOP. Realizací projektu dojde k zajištění přístupu k aplikacím potřebným pro výkon služby a řešení krizových situací s využitím vysokorychlostních datových služeb, optimalizaci nákladů na komunikační služby a zařízení díky využití standardizovaných technologií a eliminaci vendor lock-in a k zajištění vysoce dostupného a kyberneticky odolného komunikačního prostředku pro přístup ke službám CMS, neveřejným službám složek IZS a subjektů krizového řízení,” doplnil resort.
Stát s něčím jako vlastním operátorem koketuje už delší dobu. Na Lupě jsme před pár měsíci psali o chystaném projektu BIVOJ pro zabezpečenou komunikaci klíčových institucí pro chod státu.