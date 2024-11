Stát letos zablokoval 462 nelegálních hazardních webů, zakazuje i stránky s reklamou

Autor: ŠJů, Wikimedia Commons

Ministerstvo financí letos zablokovalo 462 nelegálních hazardních webů. Úřad také zablokoval reklamní weby odkazující na nelegální online provozovny. Finance mají tuto pravomoc díky novele zákona o hazardních hrách. Počet blokací letos narostl, loni ministerstvo zablokovalo 351 webů.





“Za dosud rekordním počtem zablokovaných webů stojí novela zákona o hazardních hrách, která vstoupila v platnost začátkem letošního roku. Nově se ministerstvo financí zaměřuje na to, zda daná stránka, která nemá povolení k provozu, je v Česku dostupná. Až do letošního roku totiž bylo hlavním kritériem cílení na české hráče, tj. prokazování základních prvků v podobě českého jazyka, měny, možnosti registrace pro Čechy a řady dalších aspektů. Kvůli často komplikovanému dokazování trval proces blokace jedné stránky průměrně čtyři až šest měsíců, což novela výrazně zkracuje,” informoval Institut pro regulaci hazardních her.

“V minulosti musely úřady v rámci správního řízení o zablokování stránky prokazovat cílení nelegálních stránek na osoby s bydlištěm na území České republiky. Většina provozovatelů těchto nelegálních webů působí z Curacaa, malého ostrůvku v Karibiku, kde jsou registrovány tisíce provozovatelů nelegálních webů a pochází odsud i většina blokovaných hazardních webů. Díky novele zákona o hazardních hrách nám stačí, že hazardní web nemá povolení a je dostupný z České republiky. Na black list se tak nelegální stránka dostane za třetinu času oproti dřívějšku,” doplnil Martin Šabo z ministerstva financí.