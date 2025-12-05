Stát loni kvůli bezpečnosti prověřil 24 zahraničních investic v ČR. Mířily hlavně do IT a telekomunikací

Ministerstvo průmyslu a obchodu vydalo výroční zprávu o prověřování zahraničních investic za rok 2024. Úřad se ve spolupráci s dalšími institucemi typu BIS této činnosti věnuje už několik let. Jde o reakci na ekonomickou a národní bezpečnost, aby nedocházelo například ke vstupu nebezpečných zahraničních aktérů do tuzemských strategických společností a aktiv a nemusely se řešit bolehlavy jako aktuální případ původem nizozemské čipové firmy Nexperia (dodavatel automobilek), která nyní patří Číňanům a slouží jako nástroj politického vydírání.
“Ministerstvo zahájilo 18 nových případů a celkem se tak v roce 2024 zabývalo 24 aktivními případy, jelikož šest jich pokračovalo z předchozího roku. Celkem 20 případů bylo ukončeno, z toho 18 povoleno. Nedošlo k žádnému zákazu, nicméně jeden případ ministerstvo odmítlo a u druhého došlo k zániku důvodů pro vedení řízení. V rámci evropského režimu spolupráce se členské státy a Evropská komise vzájemně informovaly o 477 prověřovaných případech,” shrnul úřad.
Nejčastějšími cíli investic u nás jsou sektory informačních a komunikačních technologií a výroby. Nejčastějším přímým i konečným investorem jsou USA. V loňském roce se prověřovaly projekty z Tchaj-wanu, Ruska, Kanady, Spojených arabských emirátů, Číny nebo Velké Británie.
“Na rozdíl od kolegů z BIS spolupracujeme s Ministerstvem průmyslu a obchodu pouze v situacích, kdy se prověřovaná investice týká kybernetické bezpečnosti. Sektor informačních a komunikačních technologií je nicméně jedním z nejčastějších cílů zahraničních investorů, kterými se MPO zabývá, a očekáváme, že množství těchto případů poroste i v dalších letech,” uvedl Lukáš Kintr, ředitel Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost.