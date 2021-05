Stát opět draží Bitcoin, na minulé aukci vydělal

V nabídce aukcí Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) se objevila další dražba kryptoměny Bitcoin. Stát tentokrát draží 0,60630638 BTC. Zájemci se mohou do aukce přihlásit do 31. května. Samotná dražba bude probíhat od 1. do 2. června a vyvolávací cenu úřad stanoví v první den aukce v 8:00 SEČ.

„0,60630638 jednotek virtuální měny Bitcoin (BTC), které ÚZSVM v současné době nabízí v elektronické aukci na webu www.nabidkamajetku.cz, pochází ze soudní úschovy Městského soudu v Brně a byly zajištěny v trestním řízení. V tomto případě byl ÚZSVM prodejem pověřen Policií ČR. Pokud bude prodej úspěšný, peníze budou převedeny na depozitní účet Městského soudu v Brně,“ řekl Lupě Andrej Bančanský, referent vztahů k veřejnosti ÚZSVM.

Zájemci se mohou aukce zúčastnit po složení kauce ve výši 40 tisíc korun. Minimální výše příhozu činí 10 tisíc korun. Stát poprvé kryptoměny dražil před měsícem, kdy za zhruba 0,42 BTC získal v aukci o asi 17 tisíc korun více, než byla momentální tržní cena. „Co se týče 0,42337268 jednotek virtuální měny bitcoin, které byly prodány v elektronické aukci 8. dubna 2021, vítěz aukce již uhradil aukční cenu a virtuální měna mu byla převedena. Finanční prostředky ÚZSVM převedl na zvláštní účet Ministerstva spravedlnosti pro odškodňování obětí trestných činů,“ řekl Bančanský.

Formu aukce místo prodeje na běžné kryptoměnové burze stát volí proto, že Bitcoin považuje za komoditu, nikoliv za běžnou měnu.