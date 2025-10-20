Stát pošle další dotace do technologií, na deep tech jsou připraveny dvě miliardy

Ministerstvo průmyslu a obchodu koncem září oznámilo spuštění fondu pro investice do deep tech startupů. Teď přichází s další aktivitou. V rámci Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) byla vypsána výzva na realizaci deep tech projektů. Rozdělit bude možné až dvě miliardy korun.
Dotace míří na oblasti jako jsou pokročilé materiály, letectví a kosmonautika, chytrá mobilita a bezpilotní systémy, robotika, polovodiče (mikročipy), biotechnologie a pokročilé technologie ve zdravotnictví, elektronika a fotonika a další.
“Cílem aktuální výzvy je podpořit perspektivní oblasti a trendy, které sice nesou vyšší riziko, ale zároveň mají obrovský potenciál pro hospodářský růst a přilákat nové aktéry a aktéry s vysokým potenciálem v oblasti výzkumu a inovací. Novinkou této výzvy je rozšíření podporovaných oblastí o oblast obranného průmyslu,” uvedlo ministerstvo.
Žádosti o dotační podporu bude možné podávat od 29. října do 19. února 2026 skrze portál ISKP2021+. Asistenci může zprostředkovat Agentura pro podnikání a inovace. Detaily o výzve jsou k dispozici zde.