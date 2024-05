Stát rozdělí další stovky milionů startupům, na expanzi mohou z CzechInvestu získat až tři miliony

Autor: Karel Choc, Internet Info

Státní agentura CzechInvest navazuje na předchozí startupové programy CzechDemo a CzechAccelerator a rozjela program Internacionalizace. V něm je k dispozici 215 milionů korun na podporu globálního růstu tuzemských firem a startupů.





“Program Internacionalizace, který plánuje uveřejnit celkem dvě výzvy a potrvá do konce roku 2025, má za cíl podpořit nejméně sto českých technologických startupů. Příjem žádostí bude spuštěn v polovině měsíce června a přihlásit se do něj mohou malé a střední podniky – technologicky zaměřené startupy a spin-offy. Ty pak budou moci čerpat různé formy podpory dle klíčových aktivit – pre-mentoring, akcelerace, expanze, R&D expanze, a to až do výše tří milionů korun,” shrnul CzechInvest.





“Účastníci programu budou mít možnost navštěvovat prestižní zahraniční technologické konference, získávat důležitou zpětnou vazbu na své produkty a zapojovat se do mezinárodních akceleračních programů. Důležitým cílem je také otevírání obchodních příležitostí na nových trzích, inovace produktů a služeb na základě mezinárodního know-how a přenos zkušeností z konkurenčního globálního prostředí.”

Program je součástí Národního plánu obnovy. Z něj stát také začal rozdělovat miliardy na investice do startupů. Prvním fondem, které prostředky získal, jsou Tensor Ventures.