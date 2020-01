 »  Stát se pokusí řídit IT zakázky moderně a agilně. Pomůže mu Česko.Digital

Jan Sedlák

Stát by ještě letos chtěl začít zkoušet, jaké je to řídit veřejné IT zakázky moderním způsobem. Vzniknout by na to měl centrální tým, který by konzultačně pomáhal všem ministerstvům a úřadům. Na včerejší večerní debatě v Paralelní Polis, kterou jako reakci na zakázku na e-shop s dálničními známkami organizovala organizace Česko.Digital, to přislíbil vládní zmocněnec pro ICT a ředitel dvou státních IT podniků Vladimír Dzurilla.

„Chyba je v zadání,“ uvedl mimo jiné Dzurilla. „V tom, jak napsat veřejnou zakázku, chytřejší nejsme.“ Problémů je více, často se ale skloňovalo to, že vypisovat IT tendry podobně, jako se to děje v komerčním sektoru, často není možné kvůli ÚOHS či NKÚ. Ten provádí podrobné kontroly a odvolání se k němu zneužívají i samotné společnosti, které vedou konkurenční boj či si chtějí udržet postavení dodavatele.

Tento fakt narážel zejména na návrhy, aby se státní IT projekty začaly řídit agilně. „Je třeba rozkládat velké zakázky na malé a řídit je agilně,“ navrhuje Jakub Nešetřil z Česko.Digital. „U nás se v zakázkách spojují věci, které by se neměly spojovat – například hardware a software jako celek,“ navázal Michal Bláha. „Žádná firma si tohle neobjedná. V jedné smlouvě servery, vývoj, předání, SLA a tak dále,“ doplnil Tomáš Vondráček.

Nešetřil zároveň nechal přeložit Příručku řízení státních IT projektů, kterou původně vytvořila organizace 18F. K dispozici je všem zájemcům ke stažení zdarma.

Podle Vondráčka, který organizoval víkendový hackathon určený na vývoj prototypu „dálničního e-shopu“, je situace ve státě podobná, jako to bylo ve firmách před několika lety. „Když vývoj přišel s tím, že chce dělat agile, u právníků to byl problém,“ uvedl s tím, že se podobně musí adaptovat i veřejný sektor.

Česko.Digital má začít zveřejňovat best practices k tomu, jak zakázky vypisovat. Vzniká také tým, jenž by měl státu s jejich vypisováním pomoci. Nešetřil také přislíbil pomoc v hledání odborníků, kterých má stát nedostatek. „Pokud zakázky za miliardy korun zadávají nekvalifikovaní, špatně placení a přepracovaní lidé, je to šetření na nesprávném místě,“ sdělil.

Záznam celé debaty je možné sledovat zde. Vedle zmiňované příručky je rovněž možné nastudovat Standard digitální služby.