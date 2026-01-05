Lupa.cz  »  Stát už může bez obav používat AWS Lambda nebo EC2. Největší cloud světa získal potřebná razítka

Jan Sedlák
Dnes
Amazon Web Services (AWS) udělal další krok pro zakotvení v dodávkách cloudu pro tuzemský státní sektor. Další jeho technologie byly zapsány do katalogu dodavatelů cloud computingu, který udržuje Digitální a informační agentura.

Největší cloud světa byl do katalogu poprvé zapsán letos v létě, a to výrazně později, než jeho hlavní tuzemský konkurent Microsoft, který s různými certifikacemi a dalšími aktivitami na našem trhu začal aktivněji. Nabídka od Microsoftu, respektive jeho partnerů, i proto katalogu dodavatelů dominuje.

Amazon zároveň prozatím dosáhl “pouze” na bezpečnostní úroveň dva, nikoliv tři. To platí i jeho nově přidané služby.

Nové služby jsou konkrétně tyto: Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), Amazon FSx for Windows File Server, AWS Database Migration Service (AWS DMS), AWS Lambda, Amazon EventBridge, AWS CloudTrail, AWS Key Management Service (AWS KMS), AWS Config, AWS X-Ray, Elastic Load Balancing (ELB), Amazon DynamoDB a Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS).

AWS bude chtít v Evropě a regionu získat více státních zakázek. V současné době v Německu rozjíždí takzvaný suverénního cloud, do něhož investuje miliardy dolarů. Bude pod správou evropských občanů a bude odpojen od standardního AWS, ovšem se stejnými funkcemi. To má snížit obavy některých evropských institucí z možného vlivu USA na zdejší infrastrukturu.

