 »  Stát vybírá nového šéfa NÚKIBu, favoritem je generál Řehka

Jan Sedlák

Z devíti zájemců, kteří se chtějí stát novým ředitelem Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB), se aktuálně rozhoduje mezi tři hlavními favority. Jak upozornil týdeník Respekt, jsou jimi generál Karel Řehka, politické poradce šéfa NATO Jan Havránek a bývalý poslanec a ředitel vzdělávání, výzkumu a projektů v NÚKIBu Viktor Paggio.

Největším favoritem je dle informací Lupy Karel Řehka. Respekt uvádí, že chce opustit armádu kvůli neshodám s generálním štábem. Řehka je mimo jiné autorem knihy Informační válka z roku 2017, kde upozorňuje na rostoucí roli technologií v bezpečnosti a konfliktech.

Přihlášky na post se posílaly do 28. února a o novém šéfovi by mělo být rozhodnuto do 1. dubna. Výběr šéfa kyberúřadu má na starost sedmičlenná komise. Sedí v ní šéf BIS Michal Koudelka, ředitel Vojenského zpravodajství Jan Beroun, vládní zmocněnec pro ICT Vladimír Dzurilla, náměstek z ministerstva vnitra Jiří Nováček, šéf Úřadu pro zahraniční styky a informace Marek Šimandl.

V komisi dále sedí dva zástupci vybraní vládní opozicí. Jsou jimi Patrick Zandl (Piráti, mimo jiné bývalý šéfredaktor Lupy) a za ODS poslankyně Jana Černochová, která předsedá sněmovnímu výboru na obranu.

Nový ředitel nahradí Dušana Navrátila, který NÚKIB rozjížděl po odčlenění z NBÚ. Navrátil měl spory s premiérem Andrejem Babišem, který zároveň kyberbezpečnosti nevěnoval dostatečnou pozornost. NÚKIB už nějakou dobu upozorňuje, že je podfinancovaný a že nebude moci plnit zákonem dané povinnosti. Babiš po kyberútoku na nemocnici v Benešově bere téma vážněji a oblast chce po odvolání Navrátila více podpořit. NÚKIB dočasně vede náměstek Jaroslav Šmíd.

Státní složky na rostoucí vliv kybernetické oblasti v bezpečnosti státu už nějakou dobu upozorňují. BIS a NÚKIB tak naposledy učinily ve výročních zprávách, a to zde, respektive zde.