Stát vybral AI projekty, na jejichž podporu vyšle do firem stovky milionů

Ministerstvo průmyslu a obchodu vybralo čtyři desítky projektů, které získají podporu z balíčku peněz určeného pro rozvoj umělé inteligence ve firmách. Jde o druhou veřejnou soutěž programu TWIST, který je zaměřený na výzkum a vývoj AI. Ministerstvo mezi firmy rozdělí 630 milionů korun, další projekty jsou v „zásobníku“ a mohou být podpořeny podle rozpočtu na příští rok.
Podporu získá například v reálném čase generovaný interaktivní AI Avatar od ValkaAI, rozvoj systému vzdálené kontroly autonomních vozidel od Roboauta, strojové učení při sledování objektů od Excalibur Army, technologie kolem jazykových modelů Mama AI či umělá inteligence ve vyšetření hrudníku Carebot.
Těsně pod čarou naopak zůstaly firmy jako Rossum nebo Myriad Technology, mezi neúspěšnými je například i ČD Cargo (s využitím AI při podpoře plánování v železniční nákladní dopravě), ČEZ Energetické produkty (se systémem AI pro řízení výrobního procesu), mezi startupy pak například Theorema nebo Maia Labs.
Podle Martina Švolby z MPO má spolupráce na projektech mimo jiné rozšířit vazby mezi soukromým sektorem a univerzitami a ostatními výzkumnými organizacemi. Představuje si, že také motivuje podniky k vyšším investicím do výzkumných aktivit.
Po vyhlášení výzvy druhé veřejné soutěže programu TWIST české firmy zaplavily MPO svými žádostmi. Víc než 300 firem požadovalo dotace o celkové výši 4,3 miliardy korun. O podporu mohly žádat malé, střední i velké podniky. Maximální výše dotace na projekt je 30 milionů Kč a bude poskytnuta až na 70 % způsobilých nákladů projektu.