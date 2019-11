 »  Stát zkoumal názory lidí na DVB-T2. Zjistil, že nejvíc se těší na HD vysílání

Filip Rožánek

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo výsledky průzkumu o přechodu na DVB-T2. Uskutečnil se od 22. října do 1. listopadu na vzorku 2038 respondentů, připravila ho agentura Nielsen Admosphere.

„Přínos DVB-T2 lidé zpravidla vidí v HD kvalitě vysílání, stabilnějším pokrytí televizním signálem po celém území České republiky a v širším výběru stanic,“ oznámil vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Více než 92 % lidí už ví, že probíhá přechod digitálního televizního vysílání na DVB-T2. Informace o změně lidé nejčastěji čerpali z rozhlasu, televize či tisku (dohromady 71 %). Ministr přičítá stoupající povědomí o DVB-T2 nedávno spuštěné informační kampani. Třetina dotázaných uvedla jako zdroj informací internetová média.

"Potřebná technická vybavenost (televizorem nebo set-top boxem) pak vzrostla ze 44 % na 56 % relevantních domácností. To je výrazný posun. Na druhé straně zejména v Praze a ve Středočeském kraji je změna už doslova za dveřmi a ti, co se na ni ještě nepřipravili, měli by tak učinit co nejdříve,“ dodal náměstek ministra průmyslu a obchodu pro digitalizaci a inovace Petr Očko.

Zájem o informace o DVB-T2 obecně stoupá s věkem. Pro starší skupiny obyvatel je výrazně důležitá informace o datech vypnutí DVB-T2.

Od nové možnosti vysílání si lidé nejvíc slibují mimo jiné zlepšení kvality obrazu v HD kvalitě, kterou však podle dosavadních informací nabídnou jen programy České televize a menší komerční stanice. Velké soukromé televizní stanice mluví spíše o „vyšší“ kvalitě, která nebude dosahovat parametrů HD vysílání.

Lidé také očekávají připojení TV k internetu, což závisí na vybavení televizoru. Líbila by se jim také možnost přehrát pořad později, očekávají rozšíření počtu kanálů ve vysokém rozlišení, lepší zvuk, možnost nahrávání a 3D prostorový obraz.

Aktuální televizní vysílání sledují na klasické obrazovce častěji starší respondenti, naopak mladší skupiny jej sledují častěji na moderních zařízeních, jako jsou notebooky či smartphony. Mezi mladými je také víc lidí, kteří televizi nesledují vůbec. TV vysílání také méně sledují vysokoškoláci. Satelit a individuální anténu nejčastěji využívají lidé v menších obcích a vícečlenné domácnosti. Naopak obyvatelé větších obcí nejčastěji využívají společnou anténu či kabelovou televizi. Společnou anténu také hojně využívají lidé žijící sami.

Vysílače Cukrák a Žižkov přestanou programy České televize ve formátu DVB-T vysílat už ve středu 27. listopadu.