Stát zveřejnil technický audit Digitálního stavebního řízení. Bartošův tým projekt nezvládl

Jan Sedlák
Dnes
Ministerstvo pro místní rozvoj Autor: Ministerstvo pro místní rozvoj

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) zveřejnilo technickou část auditu digitalizace stavebního řízení (DSŘ). Audit v podstatě potvrdil, že tým exministra Ivana Bartoše projekt nezvládl. Identifikovány byly nedostatky v projektovém řízení, kontroly kvality dodaného softwaru, dokumentaci systémů nebo uživatelské přívětivosti.

To vedlo i k personálním změnám: ““MMR v reakci na zjištění obou částí auditu DSŘ i interních analýz přijalo opatření v systémové i personální oblasti. V prvé řadě jde o vznik sekce IT v čele s vrchní ředitelkou Evou Pavlíkovou. Dochází k postupnému obsazování klíčových pozic pro zajištění budoucího řešení. Na své pozici v rámci projektu DSŘ nezůstal žádný vedoucí zaměstnanec, který ji zastával v auditovaném období. Zhruba dvě třetiny pracovníků, kteří se podíleli na přípravě informačních systémů stavebního řízení, už na MMR nepracuje nebo jsou zařazeni na jiných útvarech.

“Informační systémy stavebního řízení se připravovaly pod velkým časovým tlakem a bez dostatečné spolupráce s koncovými uživateli jak na zadání, tak testování před spuštěním,” uvedl ministr pro místní rozvoj Petr Kulhánek.

Hlavní nedostatky jsou podle auditu tyto: absence analytické a další vývojářské dokumentace, nedostatečné projektové řízení, příprava a testování informačních systémů bez zapojení koncových uživatelů, nevyhovující mechanismus akceptace plnění, chybějící záložní infrastruktura pro případ výpadku, nedostatečné pokrytí potřeb uživatelů a omezená použitelnost portálu stavebníka i Informačního systému stavebního řízení (ISSŘ), nedostatečné proškolení uživatelů.

Kompletní zpráva o technickém stavu DSŘ je k dispozici zde. Registr připomínek naleznete tady. Nedávno také byly zveřejněny uživatelské požadavky na nové DSŘ.

Takto vypadají uživatelské požadavky na nové digitální stavební řízení Přečtěte si také:

