Státní IT podnik NAKIT udělal obrat skoro dvě miliardy, skončil v mírném zisku

Státní IT podnik NAKIT ve finančním roce 2025 zvýšil tržby o více než sto milionů na 1,513 miliardy korun. Za prodej zboží to dělalo necelých 468 milionů, zbytek jsou poskytované služby. Zisk po zdanění se dostal na 18,8 milionu korun. Rok předtím to bylo 8,2 milionu korun. Čistý obrat se dostal na 1,982 miliardy korun. Ukazuje to nově zveřejněná výroční zpráva.
Zřizovatelem NAKITu je ministerstvo vnitra, jemuž státní podnik dodal většinu služeb, konkrétně za 1,617 miliardy korun. Pro Digitální a informační agenturu (DIA) to dělalo něco přes 300 milionů korun.
NAKIT měl loni 545 zaměstnanců, z toho 19 jich bylo ve vedení, dozorčí radě a výboru pro audit. Mzdové náklady činily 558 milionů korun, pro 19 vedoucích lidí to bylo 20,4 milionu korun. Celkové osobní náklady činily 759,2 milionu korun.
NAKIT letos uzavřel smlouvu s ČSOB na navýšení úvěrového limitu na 320 milionů korun, jde o kontokorentní úvěr.
Letos byl odvolán ředitel NAKITu Jan Ďoubal. Dočasně ho nahradil Ivo Plný, který do té doby působil jako ředitel sek pro provoz a rozvoj IT.